インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスにおいて、Androidスマートフォン「OPPO A5x」を8月28日10時から発売する。価格は1万8800円。

「OPPO A5x」は、チップセットに「Snapdragon 6s 4G Gen 1」を搭載した6.7インチのスマートフォン。バッテリーは6000mAhを備え、カラーはブルーとホワイトの2色が用意される。

価格は1万8800円で、24回払いの場合は月額793円となる。

さらに31日までの期間中、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入と同時に申し込むと、4980円（209円×24回）で購入できる。

主なスペック 項目 内容 重さ 約193g 大きさ 約76×166×8.0mm バッテリー 6000mAh、45W SUPERVOOCフラッシュチャージ／33W PPS OS ColorOS 15（Android 15） チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 1 メモリー／ストレージ 4GB／128GB 外部メモリー microSDXC 最大1TB SIM nanoSIM＋nanoSIM ディスプレイ 約6.7インチ（1604×720）、リフレッシュレート最大90Hz アウトカメラ 約3200万画素 インカメラ 約500万画素 Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Ver. 5.0 生体認証 側面指紋認証／顔認証 防水／防塵 IP65 FeliCa 非対応