「全国高校野球選手権・準決勝、沖縄尚学５−４山梨学院」（２１日、甲子園球場）

山梨学院・菰田陽生投手（２年）は真っ黒のユニホームを涙でぬらした。マウンドに立ち続けられなかった悔しさが頭から離れない。目を真っ赤にし、声を震わせながら敗戦を振り返った。

「もう一回、３年生と野球がやりたい。力がまだまだ足りなかった」

先発のマウンドに上がるも、いきなりアクシデントに見舞われた。初回２死二塁で暴投を投じた際に右肘に痛みが走った。中学３年時には右肘を剝離骨折した経験もあり、嫌な予感が頭をよぎる。「自分が（監督に）痛いと言いました」。１回２安打１失点で無念の降板。それでも、その後は一塁に就いて野手として最後まで勝利を追いかけた。

この試合まで３試合に先発して１５回２／３を７安打２失点と躍動した最速１５２キロ右腕。打撃でも１１打数６安打６打点で、この日も六回先頭で左中間への二塁打を放つなど、投打「二刀流」で実力を遺憾なく発揮した。３年生の最後の夏に背負わせてもらった背番号「１」。「３年生に支えられた大会だった」と先輩たちへの感謝は尽きなかった。

右肘の状態について、吉田洸二監督（５６）は「秋は投げられると思う」と説明した。甲子園に立つチャンスはあと２回ある。「この舞台に戻ってきて借りを返したい」と菰田。流した涙を糧に、さらに大きくなって聖地に帰還する。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日生まれ、１６歳。千葉県御宿町出身。１９４センチ、１００キロ。右投げ右打ち。小学１年から御宿少年野球クラブで野球を始め、御宿中時代は千葉西リトルシニアでプレー。山梨学院では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒４、遠投１００メートル。好きな野球選手は大谷翔平。最速１５２キロ、高校通算２５本塁打。