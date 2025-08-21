画像はカドコミ「機動戦士ガンダムエイト」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006775_S）より

【第2話その3】 8月21日 公開

KADOKAWAは8月21日、マンガ「機動戦士ガンダムエイト」の第2話その3をカドコミにて公開した。

本作はシナリオ・鴨志田一氏、漫画・高木秀栄氏、原案・矢立肇氏と富野由悠季氏による作品で、「ガンダムエース」にて連載が行なわれている。科学技術やバイオテクノロジーが発展した世界を舞台に、わずかな生存者と1機のガンダムだけ残された人類とクリーチャーの戦いが描かれる。

第2話その3では、マリアネラとの対話を通し最後の模擬戦への意欲を示すナオミ。アトランティス所属のパイロットになるのは誰か……。

なお、次回は9月1日更新予定となる。

□第2話その3のページ

【機動戦士ガンダムエイト】

太陽系第三惑星、地球。人類の誕生から幾星霜の時は流れ、科学技術、バイオテクノロジーの大いなる発展は、人類を争いや苦しみから解放し、永遠に続く繁栄をもたらした――はずだった。

恒暦2030年。人のゆりかごだった地球は今、人類の手から失われようとしている。生存者は、258名――

残されたガンダムは、あと1機。