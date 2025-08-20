「なんとかなるだろ」はフラグ？二度目の内見は、妻だけで対応することに｜新築を2年で売って移住した話【ママリ】

著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だったおおえもんさん家族の家は、買値プラス440万円の価格で売りに出されました。はじめての内見は残念な結果に終わってしまいましたが、すぐに次の内見が決定します。『新築を2年で売って移住した話』第10話をごらんください。

二度目の内見の時間は子どもの習い事があるので、おおえもんさんが1人で対応することになりました。初内見では売り主であるおおえもんさんたちの出番はほとんどなかったので、次も大丈夫でしょ、と考えるおおえもんさんでしたが…。

©ooe.mon

©ooe.mon

内見の時間が子どもの習い事と重なり、今回はおおえもんさんだけで対応します。前回はほぼ何も聞かれなかったと思いきや、夫には質問があったようです。

©ooe.mon

©ooe.mon

毎日幼児のお世話で、会話力の低下を心配するおおえもんさんでしたが、夫の「大丈夫でしょ」に「なんとかなるだろ」と気楽に構えます。当日は子どもがいいタイミングで昼寝をしてくれて、万全の状態です。

©ooe.mon

家の購入を考えているご夫婦の奥さまと、そのお父さまが内見にやってきました。コワモテのお父さまに、おおえもんさんは「ちょっと怖そう…」と思ってしまいます。

自宅売却成功のカギは、柔軟さと、芯の強さのバランス

©ooe.mon

©ooe.mon

著者・おおえもんさんは、夫の転職をきっかけに移住を決意し、2年間住んだ東京の一軒家を、売却することにしました。家を売るには、不動産会社の選定、売値の設定、内見希望者への対応など、やるべきことが山積みです。おおえもんさん夫婦は、幼い子どもたちと過ごす日常生活と並行しての作業に、時にはストレスを感じる場面もありました。



忙しい中でも、自宅の売却を成功させるためには、柔軟な対応が不可欠です。漫画の中でおおえもんさん夫婦は、成約日数と成約率を参考に売値を調整する、不安なことは不動産会社の担当者に相談し、意見を取り入れるなど、臨機応変に売却を進めていきます。



一方で同じくらい重要なのが、「ここだけは譲れない」という、明確なラインを持つこと。おおえもんさんは、大幅な値引き交渉を受けた際、「応じなければ、買ってもらえなくなるのでは？」と迷います。それでも、「これ以上は無理です」と、自分たちの基準を守った結果、無事に買値よりも330万円高い値段で、家を買ってもらうことができました。



柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。

記事作成: aiyamamoto98

（配信元: ママリ）