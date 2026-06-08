小泉進次郎防衛相はインドネシアの首都ジャカルタを12日にも訪問し、シャフリィ国防相と会談する調整に入った。海上自衛隊あさぎり型護衛艦の輸出を具体化するため協議するとみられる。複数の関係者が8日、明らかにした。