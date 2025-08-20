PFA年間ベスト11にリバプールから最多4選手!! 最優秀若手はアストン・ビラFWロジャーズ
イングランドのプロサッカー選手協会(PFA)は19日、2024-2025シーズンの年間ベストイレブンを発表した。
プレミアリーグを制したリバプールから、年間最優秀選手賞を受賞したFWモハメド・サラーの他、MFアレクシス・マック・アリスター、MFライアン・フラーフェンベルフ、DFフィルヒル・ファン・ダイクと最多となる4選手が選出。また、ボーンマスから今季リバプールに加入したミロシュ・ケルケズも選出されている。
2位となったアーセナルからは3選手が選出され、MFデクラン・ライス、DFウィリアム・サリバ、DFガブリエル・マガリャンイスが名を連ねた。
また、PFA年間最優秀若手選手にはアストン・ビラの23歳FWモーガン・ロジャーズが選出。昨季のプレミアリーグで37試合8得点11アシストを記録していた。
以下、ベストイレブン
GKマッツ・セルス(N・フォレスト)
DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
DFウィリアン・サリバ(アーセナル)
DFガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
DFミロシュ・ケルケズ(ボーンマス→リバプール)
MFライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
MFデクラン・ライス(アーセナル)
MFアレクシス・マック・アリスター(リバプール)
FWモハメド・サラー(リバプール)
FWクリス・ウッド(N・フォレスト)
FWアレクサンデル・イサク(ニューカッスル)
