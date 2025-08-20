　イングランドのプロサッカー選手協会(PFA)は19日、2024-2025シーズンの年間ベストイレブンを発表した。

　プレミアリーグを制したリバプールから、年間最優秀選手賞を受賞したFWモハメド・サラーの他、MFアレクシス・マック・アリスター、MFライアン・フラーフェンベルフ、DFフィルヒル・ファン・ダイクと最多となる4選手が選出。また、ボーンマスから今季リバプールに加入したミロシュ・ケルケズも選出されている。

　2位となったアーセナルからは3選手が選出され、MFデクラン・ライス、DFウィリアム・サリバ、DFガブリエル・マガリャンイスが名を連ねた。

　また、PFA年間最優秀若手選手にはアストン・ビラの23歳FWモーガン・ロジャーズが選出。昨季のプレミアリーグで37試合8得点11アシストを記録していた。

　以下、ベストイレブン

GKマッツ・セルス(N・フォレスト)

DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

DFウィリアン・サリバ(アーセナル)

DFガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

DFミロシュ・ケルケズ(ボーンマス→リバプール)

MFライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

MFデクラン・ライス(アーセナル)

MFアレクシス・マック・アリスター(リバプール)

FWモハメド・サラー(リバプール)

FWクリス・ウッド(N・フォレスト)

FWアレクサンデル・イサク(ニューカッスル)