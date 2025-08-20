ユナイテッド<2497.T>が大幅高で３日続伸している。１９日の取引終了後、中小規模のＩＴ事業を対象とした共創型Ｍ＆Ａ事業などを展開するＦＵＮＤｉＴ（東京都港区）に出資したと発表しており、好材料視されている。



ＦＵＮＤｉＴは、広告プラットフォーマーをはじめとするデジタルマーケティング領域において、中小規模のＩＴ事業を対象に売り手と買い手が協力して新たな価値を創出する共創型Ｍ＆Ａ事業や、同業の買収を重ねて投資先を強くするロールアップ事業を手掛ける企業。ユナイテッドでは、国内における中小規模の広告関連企業はロールアップに適したマーケットであるとみており、ＦＵＮＤｉＴがマーケットを牽引するプレイヤーになると見込み出資を決定したという。



