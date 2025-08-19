¡Ö½è½ë¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©°ÕÌ£¤ä¤³¤Î¤³¤í¤Îµ¨Àá´¶¡¢µ¤¾Ý¤«¤é¤ß¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É²òÀâ
¡Ö½è½ë(¤·¤ç¤·¤ç)¡×¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ä»þ´ü¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¨Àá¤Ê¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½è½ë¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
2025Ç¯8·î23Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö½è½ë¡×¡£
¡Ö½è½ë¡×¤Ï´ü´Ö¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï8·î23Æü¤«¤é¼¡¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÇòÏª¡×¤ÎÁ°Æü¡¢9·î6Æü¤Þ¤Ç¤¬¡Ö½è½ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½è½ë¡×¤Î¡Ö½è¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¤È¤Þ¤ë¡¢¤È¤É¤Þ¤ë¡É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½è½ë¡×¤ÏÎñ¤Î¾å¤Ç½ë¤µ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½è½ë¡×¤ÎÁ°¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¤Ï¡ÖÎ©½©¡×¤Ç¡¢½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬Î©¤Ä¤³¤í¡£¡Ö½è½ë¡×¤Î¼¡¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇòÏª¡×¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÁðÌÚ¤Ë½É¤ëÄ«Ïª¤¬Çò¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¡Ö½è½ë¡×¤Ï¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¼¡Âè¤Ë½©¤é¤·¤¯°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤í¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¡Ö½è½ë¡×¤â¡¢8·î23Æü¤Ç¤¹¡£
¡Ö½è½ë¡×¤Ï¤É¤ó¤Êµ¨Àá¡©
Ä«Í¼¤ÎÉ÷¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë
Ãë´Ö¤Ï¤Þ¤À»Ä½ë¤Î¸·¤·¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Í¼¤ÎÉ÷¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¤äÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø²á¤®µî¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢ËÌ¤«¤é´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ìë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤¤¶õµ¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤Ç¤â¡¢Ä«Í¼¤Ë¿á¤¯É÷¤¬¤µ¤é¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½©¤ÎÃî¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë
¥Þ¥Ä¥à¥·¤ä¥¨¥ó¥Þ¥³¥ª¥í¥®¡¢¥¹¥º¥à¥·¤Ê¤É½©¤ÎÃî¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ª¥í¥®¤ÎÃç´Ö¤Ï¡¢µ¤²¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ²¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÄ¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»Ä½ë¤Î¸·¤·¤¤¤¢¤¤¤À¤ÏÌë¤À¤±ÌÄ¤¡¢¤·¤À¤¤¤Ë½©¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤ËÌÄ¤À¼¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ãë¤âÌë¤âÌÄ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÌÄ¤¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÃî¤¬ÌÄ¤¤Ï¤¸¤á¤ë»þ´ü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤äÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢½©¤ÎÃî¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ÎÃ¤·¤²¤ÊÃî¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÄ¤À¼¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<»²¹Í>
¹Åç»Ô¹¾ÇÈ»³µ¤¾Ý´Û
https://www.ebayama.jp/merumaga/20100801.html
¤Ö¤É¤¦¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë
½è½ë¤Î¤³¤í¤Î½Ü¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ö¤É¤¦¤Ï¡¢µðÊö¤ä¥Ô¥ª¡¼¥Í¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ö¤É¤¦¤Ï¡¢¥¬¥ó¤äÆ°Ì®¹Å²½Í½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤ä²ÌÅü¤Ê¤É¤ÎÅü¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅü¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤äÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤Ù¤´¤í¤Î¤Ö¤É¤¦¤Ï¡¢¼´¤¬ÎÐ¿§¤ÇÂÀ¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤µ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ö¤É¤¦¤Î¼Â¤ÎÈé¤ËÇò¤¤Ê´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¿·Á¯¤Ê¤·¤ë¤·¤Ç¤¹¡£Èé¤òÊ¤¤¦Çò¤¤Ê´¤Ï¡¢²ÌÊ´¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å·Á³À®Ê¬¤¬Èé¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉâ¤½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ö¤É¤¦¤Î¤Û¤«¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢½©Åáµû(¤µ¤ó¤Þ)¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½©¤Î¿©¤ÙÊª¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤À¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤Î½©¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌþ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
<»²¹Í>
JAÅìµþ¤¢¤ª¤Ð
https://www.ja-tokyoaoba.or.jp/agriculture/products/vegetable
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1905_06/spe1_06.html
µ¨Àá¤Î¤³¤È¤Ð
½è½ë¤Î¤³¤í¤Îµ¨Àá¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¤¹¡£
¡»¿·ÎÃ(¤·¤ó¤ê¤ç¤¦)
¡Ö¿·ÎÃ¡×¤È¤Ï¡¢½©¤Î¤Ï¤¸¤á¤Î¤³¤í¤ÎÎÃ¤·¤µ¤Î¤³¤È¡£²Æ¤Îµ¨¸ì¤Ë¡ÖÎÃ¤·(¤¹¤º¤·)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·ÎÃ¡×¤Ï½©¤Îµ¨¸ì¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡ÖÎÃ¤·¡×¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿·ÎÃ¡×¤Ï½é½©¤Î¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÎÃ¤·¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Í¼¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿·ÎÃ¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½è½ë¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¨Àá´¶¤ÈÎñ¤Îµ¨Àá´¶¤¬¹ç¤ï¤º¡¢»þ¸õ¤Î¤³¤È¤Ð¤ä»È¤¤Êý¤ËÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À»Ä½ë¤Î¸·¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½è½ë¤Î¸õ¡×¤è¤ê¡Ö¿·ÎÃ¤Î¸õ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÂºÝ¤Îµ¨Àá´¶¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡»ÆóÉ´½½Æü(¤Ë¤Ò¤ã¤¯¤È¤ª¤«)¡¦ÆóÉ´Æó½½Æü(¤Ë¤Ò¤ã¤¯¤Ï¤Ä¤«)
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤È¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤äÈ¬½½È¬Ìë¡¢È¾²ÆÀ¸¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸»¨Àá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Î©½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ210ÆüÌÜ¤ÎËèÇ¯9·î1Æü¤´¤í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ220ÆüÌÜ¤Î9·î11Æü¤´¤í¤ò¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤È¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡×¤Ï¡¢Î©½Õ¤«¤é210¡Á220ÆüÌÜ¤´¤í¤Ï°ð¤Î²Ö¤ÎÀ¹¤ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹òÊª¤¬¼Â¤ê»Ï¤á¡¢¼ý³Ï¤Î¶á¤Å¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¡£¸½Âå¤Î¤è¤¦¤ËÂæÉ÷¾ðÊó¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤ä¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡×¤Î¤³¤È¤Ð¤¬ÇÀ²È¤Ø¤Î²ü¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡»ÌîÊ¬(¤Î¤ï¤)
¡ÖÌîÊ¬¡×¤È¤Ï¡¢Ìî¤ÎÁð¤ò¿á¤Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢½©¤«¤é½éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¿á¤¯Ë½É÷¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÈÌî¤ÎÁð¤ò¿á¤Ê¬¤±¤Æ¿á¤¯É÷¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤µ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÖÌîÊ¬¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤ä¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡×¤ÎÁ°¸å¤Ë¿á¤¯ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëË½É÷¤ò»Ø¤·¡¢ÀÎ¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌîÊ¬¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Ç¤â½è½ë¤Î»þ´ü¤ÏÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤ä¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡×¡¢¡ÖÌîÊ¬¡×¤Ïº£¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¨Àá¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¤¹¡£
<»²¹Í>
»°¾ÊÆ²
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/jikou04
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/kisetsu03
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ/ÎñWiki
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B5A8C0E12FBBA8C0E1A4C8A4CFA1A9.html
Êë¤é¤·¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÂæÉ÷¤Ï¡¢8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯È¯À¸¤·¡¢²áµî¤Ë¤Ï½è½ë¤Î»þ´ü¤ËÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯8·î27Æü¡Á9·î1Æü¤ÎÂæÉ÷10¹æ
À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¡£¶å½£¤Ç¤ÏË½É÷¡¢³¤¾å¤Ç¤ÏÌÔÎõ¤Ê¤·¤±¤äÂç¤·¤±¡£µÜºê¸©¤ÇÆÍÉ÷¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¡£
2020Ç¯9·î4Æü¡Á9·î7Æü¤ÎÂæÉ÷10¹æ
ÆîÀ¾½ôÅç¤ä¶å½£¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤äÂç±«¡£Ä¹ºê¸©ÌîÊìºê¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®59.4¥á¡¼¥È¥ë¡£
2018Ç¯9·î3Æü¡Á9·î5Æü¤ÎÂæÉ÷21¹æ
À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÇË½É÷¡£»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¤Ç¸²Ãø¤Ê¹âÄ¬¡£ºÇ¹âÄ¬°Ì¤ÏÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ç329¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ç233¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎºÇ¹âÄ¬°Ì¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ¤ò´ÑÂ¬¡£
2011Ç¯8·î30Æü¡Á9·î5Æü¤ÎÂæÉ÷12¹æ
Æ°¤¤ÎÃÙ¤¤ÂæÉ÷12¹æ¤Ë¤è¤ê¡¢Áí¹ß¿åÎÌ¤Ïµª°ËÈ¾Åç¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç1000¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï²òÀÏ±«ÎÌ¤Ç2000¥ß¥êÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡£
½è½ë¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëË½É÷¡¢Âç±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½©±«Á°Àþ¤¬¸½¤ì¤ÆÄ¹±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½©±«Á°Àþ¤ÈÂæÉ÷¤Ë¤è¤êÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·¸õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¾ðÊó¤äºÇ¿·¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
tenki.jp¤Î2½µ´ÖÅ·µ¤¤Ê¤É¤ÇÀè¤ÎÍ½Êó¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<»²¹Í>
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ/ÎñWiki
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B5A8C0E12FBBA8C0E1A4C8A4CFA1A9.html
µ¤¾ÝÄ£/ºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿µ¤¾Ý»öÎã
https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/index_1989.html