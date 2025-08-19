新型「トライトン」が快走！ 「チーム三菱ラリーアート」がアジアクロスカントリーラリー2025で3年ぶりの総合優勝

総走行距離2316.32km！ 超過酷なラリーにトライトンで挑み、快挙

三菱自動車工業は2025年8月18日、同社が技術支援する「チーム三菱ラリーアート」のチャヤポン・ヨーター選手が、8月8日から16日にかけてタイで開催されたアジアクロスカントリーラリー（AXCR）2025において、3年ぶりとなる総合優勝を果たしたと発表しました。ピックアップトラック「トライトン」（T1仕様）3台で参戦したチームは、2年ぶり2度目のチーム賞も獲得するという快挙も成し遂げました。

優勝を飾ったチャヤポン・ヨーター選手が操るチーム三菱ラリーアートの「トライトン」

今年のAXCRは、タイ・パタヤのウォーキングストリートでのセレモニアルスタートを皮切りに、全8レグにわたる総走行距離2316.32km（うち競技区間1002.95km）の過酷なコースが設定されました。

【画像】超過酷！ アジアクロスカントリーラリーを走る「トライトン」を見る

レース期間中には、岩場や農園内を駆け抜けるハイスピードセクション、スコールによるマッドコンディションなど、多様な路面状況が選手たちを待ち受けていました。カンボジア国境付近を走行するレグ4と6は安全面を考慮してキャンセルとなったものの、残りのレグでは激しい戦いが繰り広げられました。特にレグ5では、連日の雨で倒れた立木や深くなったわだちにより、上位の車両も数台がスタックするほどのコンディションの悪化が見られました。

「チーム三菱ラリーアート」は、チャヤポン・ヨーター選手、田口勝彦選手、小出一登選手がそれぞれドライバーを務める3台で参戦。

チームのエースであるチャヤポン・ヨーター選手は12番手スタートながら、初日から好タイムをマークして2位と好発進。その後、ピーラポン・ソムバットウォン選手の正確なナビゲーションと、車両をいたわりながらもスピードを緩めないチャヤポン・ヨーター選手の堅実な走りで、レグ3で総合首位に立ち、レグ5でぬかるみにスタックするなどのピンチも乗り越えて、2位のマナ・ポーンシリチャード選手（トヨタ・ハイラックスレボ）との約7分差という接戦を制して優勝を勝ち取りました。

優勝したチャヤポン・ヨーター選手は「チーム全員がしっかりと役割を果たし、完璧なクルマを用意してくれたおかげで、再び総合優勝を果たすことができ、本当にうれしいです。今年は石の多いセクションや、泥、ぬかるみなど、本当に過酷でしたが、耐久性はもちろん、ハンドリング性能が非常に高く、高速コーナーやぬかるんだテクニカルなセクションでもコントロールしやすく、最高のパフォーマンスを発揮してくれた『トライトン』のおかげで乗り越えることができました。来年は、“チャンピオン防衛”のために戻ってきます」とコメントしています。

“三菱自動車らしい”強く勇ましい姿を取り戻して3台とも好成績

日本人ドライバーの田口勝彦選手は、レグ3でフロントサスペンションが損傷するなどのトラブルに見舞われながらも、レグ5では18台の先行車を追い抜いてトップタイムをマークし、日本人ペア最上位となる総合5位でレースを終えました。

チーム三菱ラリーアート

田口選手は「昨年と同順位の5位ですが、われわれクルーもレベルアップできました。どのSSも排気量の大きいクルマに伍（ご）するタイムで走ることができ、レグ5ではSSベストタイムも獲得しました。『トライトン』は年々よくなり、足まわり、ハンドリングの良さを生かし、悪路でもコントロールしながら走ることで、今回のチャヤポン選手の優勝につながったと思います。ラリーを終えて、もっとタイムアップできる部分も見えたので、しっかりとテストして長所を伸ばせば、また来年もいい成績を収められると思います」とコメントしました。

社員ドライバーとして2年目の参戦となる小出一登選手は、追突事故やブレーキトラブルに見舞われながらも、チームメートのサポートに徹し、昨年より順位を2つ上げる総合22位でレースを終えました。

チーム三菱ラリーアートの増岡浩総監督は、「今年は勝つことしか考えていなかったので、 “三菱自動車らしい”強くて勇ましい姿を取り戻すことができて、とてもうれしいです」と喜びを表現しました。

また勝利については、「『トライトン』の良さである、ハイスピードコースの安定性とワインディングでの操縦性を磨くことで、排気量で差のあるライバルに対抗し、アドバンテージを築くことができた結果の勝利です」と分析するとともに、「また来年、さらにクルマに磨きをかけて、競争力を上げていきたいと思います」と、来年への意気込みを語りました。