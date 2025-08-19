µþÅÔ¹ñºÝ¡¢²ÆÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¡¥¨¡¼¥¹À¾Â¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î9¼ºÅÀKO¡Ä»³Íü³Ø±¡¤¬½é¤Î²Æ4¶¯¿Ê½Ð
½øÈ×¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¶Á¤¯¡Ä»³Íü³Ø±¡¤Ï3»î¹çÏ¢Â³2·å°ÂÂÇ
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢Âç²ñÂè13ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤¬»³Íü³Ø±¡¤Ë4-11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î²Æ²¦¼Ô¤Ï»Ë¾å7¹»ÌÜ¤Î²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬10°ÂÂÇ¡¢9¼ºÅÀ¤òµö¤·½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é»°¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó¤ËÁ°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡Åê¼ê¤ÎÀ¾Â¼¤¬»³Íü³Ø±¡¤Î4ÈÖ¡¦²£»³ÍªÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤Ë¡£¤Ê¤ª¤â¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È»°ÎÝ¼ê¤¬ËÜÎÝ¤Ø°Á÷µå¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¾Â¼¤ÎË½Åê¤âÍí¤ß°ìµó5¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤éÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î3ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì1-8¤Ë¡£Â³¤¯6²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òµö¤·À¾Â¼¤Ï¹ßÈÄ¡£6²ó131µå¤Ç9¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï»³Íü³Ø±¡ÀèÈ¯¤Î¸ÖÅÄ¡¢3²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿ÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¡£8²ó¤Ë1ÅÀ¡¢9²ó2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï½éÀï¤ÇÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤À¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾Â¼¤¬9²ó3¼ºÅÀ¡¢160µå¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£3²óÀï¤Ç¤Ï¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ë·ÑÅêºö¤Ç3-2¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤¬8¶¯¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£»³Íü³Ø±¡¤Ï3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ2·å°ÂÂÇ¤ÎÂÇÀþ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë