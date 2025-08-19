1日の米雇用統計やベッセント財務長官の発言を受け、米早期利下げ再開への注目が高まるドル円相場。しかし、21日から始まるジャクソンホール会議におけるパウエルFRB議長の発言により、市場が大きく変動する可能性がありそうです。マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が、その理由と今週の予想される市場展開について解説します。

8月19日〜25日の「FX投資戦略」ポイント

＜ポイント＞

・先週は米インフレ再燃への警戒から米金利が上昇、米ドル／円も148円台半ばまで上昇したものの、「ベッセント発言」きっかけに日米の金利差縮小の思惑で一時146円台前半まで下落する場面も。

・米早期利下げ再開への注目高まるなかで、今週のパウエルFRB議長のジャクソンホール会議は例年以上に読みづらく、それだけに市場が大きく反応する可能性もありそう。

・今週の米ドル／円は「145〜149円」と予想。

先週の振り返り…前週同様147円台中心で方向感定まらず

「ベッセント発言」きっかけに一時146円台前半まで米ドル下落

先週の米ドル／円は、前週とほぼ同様に147円台中心の方向感の定まらない展開となりました（図表1参照）。CPI（消費者物価指数）、PPI（生産者物価指数）といったインフレ指標発表を控え、インフレ再燃への警戒から米金利が上昇すると、米ドル／円も148円半ばまで反発しました。

［図表1］米ドル／円の日足チャート（2025年6月〜） 出所：マネックストレーダーFX

ただその後、ベッセント財務長官がFRB（米連邦準備制度理事会）への利下げを期待する一方で、日銀にはインフレ対策で利上げへの期待を表明したことから、日米金利差（米ドル優位・円劣位）が縮小し、一時146円台前半へ米ドル安・円高となる場面もありました（図表2参照）。

［図表2］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年4月〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

ベッセント長官「日銀は後手」…9月追加利上げの可能性？

ベッセント長官は、先週あるインタビューのなかで、植田日銀総裁と話したことを明らかにしたうえで、「日銀はインフレ対策で後手に回っているかもしれない」、「インフレ対策で利上げすべきだ」などの見解を示しました。

これまでに明らかになったベッセント長官と植田総裁の会談は2回です。2月はじめに行われた1回目の会談後は、日本の金利が急上昇に向かい、日米の金利差縮小に沿う形で米ドル安・円高が広がりました（図表3参照）。

では、第2回目の「会談」後も、再び日本の金利上昇が主導する形で円高が広がるところとなるのでしょうか。

［図表3］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年1月〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

日銀の金融政策決定会合は、次回が9月19日、その次が10月30日の予定となっています。いまのところ10月30日の会合で追加利上げとの見方が一般的なようです。

ただ、ここに来て日本の株価が最高値を更新するなど急上昇していることもあり、追加利上げが9月に前倒しになる可能性もあります。利上げのタイミングは、米ドル安・円高の行方を考えるうえでも大きなカギとなりそうです。

「146円台」は、ヘッジファンドの「サポートライン」か

先週は、先述のベッセント発言などの影響で米ドル／円は前週の安値を割り込み、一時146円台前半まで下落する場面もありましたが、この水準のなかでは“下げ渋る”ところとなりました。これには、テクニカルな要因が大きかったとみられています。1ドル＝146円という水準は、テクニカル分析の観点から重要な「サポートライン」である可能性があります。

また、このサポートラインは、ヘッジファンドが保有する円買いポジションの損益分岐点となっている可能性もあります。

ヘッジファンドの取引を反映しているCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円買いポジションは、4月末に買い越し（米ドル売り越し）がそれまでの最高を大きく更新し、17万枚以上に拡大しました。

この過去に例を見ない規模の円買いポジションは、損益分岐点のおおよその目安が120日移動平均線（MA）付近にあるとみられており、現在の水準ではちょうど146円前後に位置しています（図表4参照）。

［図表4］米ドル／円と120日MA（2022年1月〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

つまり、146円程度の120日MAより米ドル高・円安で推移しているなかでは、ヘッジファンドの円買いポジションは含み損になっている可能性があるため、損失拡大を回避するため円買いポジションの処分による円売りが発生しやすいと考えられます。

つまり、現在の為替相場が146円程度の120日MAを上回って（米ドル高・円安で）推移している状況では、ヘッジファンドの円買いポジションは含み損を抱えている可能性があります。そのため、損失の拡大を回避するために円買いポジションを処分し、円売りを行う動きが発生しやすいと考えられます。

CFTC統計の投機筋の円買い越しは、8月12日時点で7.4万枚となり、ピークから10万枚程度も縮小しました（図表5参照）。この円買いポジションの処分にともなう円売りが、146円台で米ドル／円が下げ渋っている一因の可能性があります。

ただ、逆にいえば120日MAの146円より米ドル安・円高となり、円買いポジションが含み益に転換すると、ポジションの処分による円売りが減り、逆に再び円買いポジション拡大に動く可能性もあります。

［図表5］CFTC統計の投機筋の円買いポジション（2022年1月〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

パウエル議長の発言を受けた市場展開に注目

8月1日の米雇用統計発表を受け、米労働市場が急悪化する懸念が浮上し、早期利下げ再開との見方が広がりました。

先週はCPIやPPI、小売売上高など注目の米経済指標が相次いだことから、そういった早期利下げ再開の見方にどう影響するかが注目され、なかでも特にPPIが大きく上昇し、懸念されていた関税引き上げによるインフレ再燃が改めて意識されるところとなりました。

ただ、次回9月FOMC（米連邦公開市場委員会）での0.25％の追加利下げとの見方が有力な状況が変わるまでには至らなかったようです。今週は、ジャクソンホール会議でパウエルFRB議長の講演が予定されているため、ここでの発言が注目を集めるところとなりそうです。

上述のPPIの結果に加え、最高値更新が続く米国株などの動きをみると、FRB内に早期利下げ再開への慎重論があるのは当然でしょう。

一方で、トランプ大統領を筆頭とした強烈な「利下げ包囲網」からすると、それを退けるのも簡単ではなさそうです。

そういった意味では、例年以上にパウエル議長の「ジャクソンホール発言」は読みづらく、だからこそパウエル議長の発言を受けた金融市場の反応も大きくなる可能性があります。

最近にかけては日米ともに株価が急騰しており、特に米国株はテクニカルに“上がり過ぎ”の懸念もあります。特にナスダック総合指数のNYダウに対する割高は、2000年のITバブル以上に拡大してきました（図表6参照）。

こうした米国株が、米早期利下げ再開のテーマにどのように反応するかも個人的には注目したいところです。

［図表6］NYダウに対するナスダック総合指数の相対株価（1990年〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

今週の米ドル／円予想レンジは「145〜149円」

米早期利下げ再開の可能性が続くなか、逆にそれが後退した場合米国株“上がり過ぎ”の反動が広がるリスクもあることを考えると、米ドル／円の上値は限られるのではないでしょうか。下値は146円がテクニカルな分岐点と考えられます。

以上を踏まえ、今週の米ドル／円は「145〜149円」と予想します。

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

