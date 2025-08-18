「ヴァン クリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、ペルレ コレクションの美学とメティエダールの卓越性を融合した新作ウォッチ「ペルレ エクストラオーディネール フリュイ アンシャンテ」コレクションとして、ミルティーユとフランボワーズの2モデルを発表した。ミルティーユはフランス語でブルーベリーを、フランボワーズはラズベリーを意味し、それぞれ果実の甘美な世界観が表現されている。

新作コレクションは、メゾンのインスピレーションの源である自然の生命力にオマージュを捧げ、果実や葉、妖精のモチーフを繊細な職人技術で表現。豊かに実ったベリーの立体的な装飾は、メゾンが考案し研究と開発を経て特許を取得した「ファソネ エナメル」技法により、丸みと艶やかな光沢を帯びている。

ケースはゴールドビーズで縁取り、ダイヤルは森の情景を想起させるゴールドのテクスチャー加工とミニアチュール ペインティングによる葉のモチーフを組み合わせ、ローズゴールドまたはホワイトゴールドの妖精を立体的に配置。妖精の羽やケースの縁にはダイヤモンドをあしらった。裏蓋には、ミルティーユには蝶、フランボワーズにはてんとう虫のモチーフのエングレービングを施している。いずれもスイス製クォーツムーブメントを搭載し、デザインから仕上げまでの全工程が、職人の手作業により仕上げられた。

価格は「フランボワーズ」が891万円、「ミルティーユ」が950万4000円。