【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では良い流れの日々です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
これまで抱えてきたストレスを解決したり、なくしたりすることを頑張っていきます。自分の未来の快適な日々のために、細かいことでも向き合っていくでしょう。仕事や公の場ではいつもと変わらない作業や努力を続けていきます。そのいつも通りが様々な人の心を掴むようです。
｜恋愛運｜ ★★★★★
新しい希望が沢山舞い込んだり、明るい未来に気付けたりできそうです。不満や不安などを我慢しすぎず、相手に伝えるにも良い時で、楽な環境を作っていきやすいでしょう。シングルの方は、考え方などを理解してくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の悪い所を直そうと頑張ってくれる時です。
｜時期｜
8月27日 ラブ運UP ／ 8日28日 自慢してしまう
｜ラッキーアイテム｜
メイク落としアイテム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞