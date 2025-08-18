この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が公開した動画で、2022年卒の社会人「さとしょー」が、短期離職と休職を経験しながら、うつ病と発達障害（ASD）を抱えて転職活動に向き合っている現状を語った。



大学卒業後、コロナ禍で希望していた東京の農業分野の採用枠が縮小し、北海道の団体企業に入社したという。入社直後に「最初から合わないな」と感じ、配属先では総務と経理を担当。直属の上司について「むちゃくちゃ怖い人」と述べ、役員の旅費の口座番号を誤入力した場面では、別室で「てめえ、何やってんだ。何回も確認しただろ？」「おい、辞めろよ早く」と言われたと振り返った。やり取りの最中に「もう辞めたいです」と口にし、これをきっかけに2023年1月にうつ病を発症したと説明。2023年5月に1社目を退職した。



2023年6月には東京の団体企業へ転職。面接では「北海道大学出身の同期がいるエリートな職場」と聞いていたと語る。試用期間中に運転業務の打診があり、うつ病を理由に断ると、役員から「虚偽申告だ！」と指摘されたという。面接では運転可と答えていたとされ、「あなた『はい』って言いましたよね？」と詰め寄られたが、診断書を提出した結果、営業ではなく事務職に就いた。



その後は、上司以外の同僚から議事録作成などの事務作業を多く任され、キャパオーバーとなって2024年3月から7月まで休職したという。休職中に上司が交代し、その上司については「優しいようでむちゃくちゃクズな人」と表現。「自分のミスを全部こっちに押し付けてきた」「どこまでが自分の責任なのか分からない状態」と語り、月2回の面談で「君は向いてないから辞めてくんない？」と言われ、最終的に退職願を提出した。本人の説明では、2024年4月末での退職が決まったという。



現在は転職活動中だが、書類選考で落ち続けていると明かした。理由として「職歴が短い」を挙げる。内定は2社から得たものの、1社は「求人票と待遇が違う」として辞退し、もう1社は「1日10分しか質問が許されない」とする「異常な環境」だと感じ、辞退したという。



1社目の手取りは15万円だったとし、休職中は給料の8割で「推し活」をしていたため貯金が少ないと語った。さらに、家賃の支払いができないと「親から追い出される」との不安も述べた。



自身のASDについては、的確な指示がないと動きづらいこと、空気が読めないこと、対面時に無表情になり「愛想が悪い」印象を与えがちだと説明し、「接客業は不向き」と語った。悩む新卒に向けては「真面目すぎない」「甘えられる上司がいたらとことん甘えろ」「上司から仕事を依頼されない限り動かない方がいい」「やめたい人はうつ病になる前に辞めた方がいい」と述べ、「研修資料を読んで時間を潰せ」とも語った。



なお、本人は人間関係の影響が相対的に少ないと感じる「Amazonの個人配送」に活路を見いだしているという。