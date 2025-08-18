ナスとひき肉は間違いなしの組み合わせ！ 今回は、料理研究家として活躍するきじまりゅうたさんに、大人も子どもも喜ぶごちそうレシピを教えていただきました。家族全員がおいしく食べられるよう、味つけは甘めのカレーソースで。トロッとしたナスの食感とひき肉のジューシーさに、思わずやみつきになる逸品です。

大人も子どももがっつく！ナスとひき肉のごちそうレシピ

油をからめて蒸し焼きにし、ナスはトロッと。野菜ジュースで甘めのカレーソースに。

●ナスのキーマソース

【材料（4人分）】

ナス 1袋（小5個）

豚ひき肉 300g

ピーマン 1個

サラダ油 大さじ1と1／2

A［小麦粉大さじ1 カレー粉大さじ1／2］

B［野菜ジュース1カップ 水1／2カップ トマトケチャップ、ウスターソース各大さじ3］

粉チーズ 適量



【つくり方】

（1） ナスはヘタを残し、ガクだけを切り落とす。縦半分に切り、皮目に切り込みを1cm間隔で斜めに入れる。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を除き、みじん切りにする。

（2） フライパンに（1）のナスを入れてサラダ油を回しかけ、からめる。中火で熱して温まったら、皮目を下にしてフタをし、弱めの中火にして3〜4分蒸し焼きにする。フタを外して上下を返し、やわらかくなるまで3分ほど焼いて取り出す。

（3） （2）のフライパンを中火で熱し、ひき肉を入れて炒める。パラパラにほぐれたらAを加えてなじませ、Bを加える。ゆるめのとろみがつくまで2〜3分煮て、（2）のナスを戻し入れて温める。器に盛り、（1）のピーマンと粉チーズを散らす。

［1人分265kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです