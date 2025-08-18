Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÆüËÜ°ì¤¬·èÄê¡ªÁ´¹ñ¤Î¤Ù8,293Ì¾¤ÎÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µÈ¼¡ ¹°»Ö)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§º´Ìî ·æ)¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂç¢¨¹â¹»ÂÐ¹³¤ÎÁ´¹ñe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ØCoca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025(¥³¥«Ž¥¥³ー¥é ¥¹¥Æー¥¸¥¼¥í ¥¤ー¥¹¥Ýー¥Ä ¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´)¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯8·î15Æü(¶â)～17Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO ¥Ûー¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØCoca-Cola STAGE:0 2025¡Ù8ÉôÌç¤ÇÆüËÜ°ì¤¬·èÄê¡£Í¥¾¡¹»¤ËSTAGE:0ÆÃÀ½¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼øÍ¿
Á´¹ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ù8,293Ì¾¤Î¹â¹»À¸¤¬Ä©¤ó¤À¡ÖCoca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025¡×¡£Ç®Àï¤òÀ©¤·¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¹â¹»¡¦¥Áー¥à¤¬µ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥ÈÉôÌç¡§¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ËÅÄ¹âÅù³Ø¹»¡ÖÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡×
¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉôÌç¡§¥¯¥éー¥¯µÇ°¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡ÖNEXTFamily¡×
¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ëÉôÌç¡§N¹âÅù³Ø¹»¡Ö¤Ê¤ëー¤¯¡×
¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á 2ÉôÌç¡§S¹âÅù³Ø¹»¡ÖHedgehog¡×
¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥¼¥í¥Ó¥ë¥ÉÉôÌç¡§¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹»¡Ö¤·¤§¤í¤ó¤Æ¤¤¤éー¡×
¥Ö¥í¥¹¥¿ÉôÌç¡§Æ£°æ»û¹âÅù³Ø¹»¡Ö¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥é¥Ö¡×
¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ëÉôÌç¡§´ØÀ¾³Ø±¡¹âÅùÉô¡Ö¥³ー¥Ç¥£ー¥æ¥Ã¥¥¶¥Ã¥¡×
¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6ÉôÌç¡§Ãæ±û¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡Ö¤à¤Ë¤¸¤å¤ÎÅÁÀâ¡×
Í¥¾¡¹»¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î´À¤ÈÎÞ¤Î·ë¾½¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥í¥Õ¥£ー¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKewai¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤äÅØÎÏ¤ò»¾¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ãç´Ö¤ÈËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ÎÞ¤·¤¿Æü¡¹――¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Îµ°À×¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡STAGE:0 / ¥¹¥Æー¥¸¥¼¥í¡Ú¸ø¼°¡Û
Day1¡§https://www.youtube.com/live/q09sCT_Pf1M
Day2¡§https://www.youtube.com/live/FJsg9yWAlV0
Day3¡§https://www.youtube.com/live/c8grc_Z_hK0
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤Æ¡ØSTAGE:0 2025¡ÙÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡ª
ÈÖÁÈÌ¾ ¡§¡Ø¹â¹»À¸¤£¤£eeeee! STAGE:0 2025 e¥¹¥Ýー¥Ä¹Ã»Ò±à¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î14Æü(Æü)Ìë10»þ00Ê¬～11»þ24Ê¬(¥Æ¥ìÅì·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È)
8·î15Æü～17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹â¹»e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëSTAGE:0¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¡ª
ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï...
Í§¾ð¡¦ÅØÎÏ¡¦ÎÞ¡ª¡ª¤â¤¦1¤Ä¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê...¡ª
ÂçºåÉÜ¡¦µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¡ªe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤Ø¥¨ー¥ë¡ª
ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¡£¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂç²ñ¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¡Èe¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸À¤¨¤ÐÂçºå¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢È¯Å¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¸þ¤«¤¤¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆñÇÈ¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçºåÉÜ¤¬¼è¤êÁÈ¤àe¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤Þ¤¿¡¢STAGE:0¤òº£¸å¤âÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Á´¹ñ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ØÎÏ¶¯¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ¡¦Âçºåe¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼Â¸½¡ª½Ð¾ìÁª¼ê¤ÈÌ¤Íè¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥ì¥¤¥äー¤ò»Ù±ç¡ª
ÂçºåÉÜ¡¦Âçºåe¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡ÊOeGG¡Ë¤ÈSTAGE:0¤ÏÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¡ØSTAGE:0 2025¡ÙÁ´¹ñÂç²ñ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¹â¹»À¸Áª¼ê¤ØÎý½¬´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£OeGG²ÃÌÁ¤Îe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤äOCAÂçºå¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀìÌç³Ø¹»¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½¸¤Þ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºæe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢8·î17Æü(Æü)¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÆÃÊÌ¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¹»À¸Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ä¿ÊÏ©ÁªÂò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»º´±³Ø¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¹â¹»À¸¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ØCoca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£Á´¹ñ¤«¤é¤Î¤Ù8,293Ì¾¤¬»²²Ã¡ª¿¿¤Î¡ÈÆüËÜ⼀¡É ¹â¹»À¸¥Áー¥à¤ò·è¤á¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ
¡ÖSTAGE:0(¥¹¥Æー¥¸¥¼¥í)¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¹â¹»Æâ¤Î¥Áー¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡¢ÆüËÜºÇÂç¢¨¹â¹»ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ù2,322¥Áー¥à¡¦7,692Ì¾¤Î¹â¹»À¸¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡ªÂç²ñ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Áí»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ìó1,393Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜºÇÂç¢¨¤Î¡É¹â¹»e¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè7²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇÂ¿¤Î¤Î¤Ù8,293Ì¾¤â¤Î¹â¹»À¸¤¬Âç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¡£ 6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢7·îÃæ½Ü¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¤½¤·¤Æ8·îÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç²ñ¼ç»Ý¡§
¡ÈSTAGE:0(¥¹¥Æー¥¸¥¼¥í)¡É¤Ë¤Ï ¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¶¦¤ËÀï¤¤Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç³èÌö¤·À®Ä¹¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡§STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ (¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ)
¢£¶¨ÎÏ¡§Blizzard Entertainment¡¢Epic games¡¢Riot games¡¢Supercell
¢£¸å±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡¦e¥¹¥Ýー¥ÄµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£ Â¾
¢£¥È¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§ÆüËÜ¥³¥«·¥³ー¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥´ー¥ë¥É¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¥¬¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー
¢£¥·¥ë¥Ðー¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥º¥ß¡¢ÀçÂæ¥Ç¥¶¥¤¥ó&¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀìÌç³Ø¹»
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡§
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»(ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)
²ÏËÌ¿·Êó¼Ò¡¢ÅìËÌÊüÁ÷(ÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)
ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ(ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)
»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå(´ØÀ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)
Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷ (Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)
À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷ (¶å½£¡¦²Æì¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¼çºÅ)¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á
¡ØCoca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025¡Ù¢£Âç²ñ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È ¡§https://stage0.jp
¢£Âç²ñ¸ø¼°X¡¡¡§https://x.com/stage0_jp