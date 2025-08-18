¹Ã»Ò±à¤òÌ¥Î»¤·¤¿±þ±çÃÄ¡Ö°ìÈÖÇ®ÎÌ¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡¡¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Î1¶Ê¤Ë¥í¥¹Â³½Ð¡Ö°ìÅÙ¤ÏÀ¸¤Ç¡×
¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ï16Æü¤Î3²óÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¤¿
¡¡¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¡È¥í¥¹¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï17Æü¤Ë8¶¯¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3²óÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¤¿¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ï±þ±çÃÄ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈÌ¾¶Ê±þ±ç¡É¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÔÀ¿³Ø±à¤Î±þ±çÃÄ¤¬¿Ø¼è¤Ã¤¿¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÝæ»ÖÔ¥¤Î¡ÖOne Night Carnival¡×¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ë¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¨¥í¥Æ¥£¥«¥»¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²»ÎÌ¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ï2003Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥í¥Æ¥£¥«¡¦¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï1993Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£º£¤Î¹â¹»À¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÌ¾¶Ê¤¿¤Á¡É¤ËSNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î±þ±ç¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÁª¶Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÈÖÇ®ÎÌ¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¤«¤é¥¢¥Ä¤¤¤¼¡ª¡×¡Ö°ìÅÙ¤ÏÀ¸¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤äÇÔÂà¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë