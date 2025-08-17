レッドブル“完全離脱”のホーナー氏　新天地の噂が次々に浮上　F1界OBはアストンマーティン入りを提言「強いリーダーシップが必要」

ホーナーは再びニューウェイと組むことになるのか(C)Getty Images

F1前半戦最後のレースとなった7月のイギリスGP終了後、レッドブル代表を更迭となったクリスチャン・ホーナー氏。今月に入りグループ内における役職からも退くこととなり、ホーナー氏が正式に退団となったと、欧州メディアにより報じられている。

【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続ける…フェルスタッペンの行動を見る

2005年のチーム創設時よりレッドブル・レーシングの指揮を執ったホーナー氏が、理由こそ明らかとなっていないものの、最後はチームを追われる形となった。自らが先頭に立ち作り上げた“常勝軍団”を、昨年来の成績不振から立て直せなかったことも更迭に至った要因の一つだろう。だが、F1界で多くの功績を残してきたことも間違いなく、すでにその手腕を振るう新たな活動の場について、さまざまな可能性が囁かれているようだ。

英メディア『F1 OVERSTEER』が8月16日、ホーナー氏の去就について論じる特集記事を配信。その中では、「クリスチャン・ホーナーがレッドブルを去ったことで、複数のF1チームオーナーの頭には彼の名前が浮かんでいる可能性が高い。ホーナーは歴代のチーム代表の中でも屈指の実績を誇っているからだ」などと綴っており、「51歳のホーナーは、おそらく中団チームのプロジェクトを引き受けることになるだろう」と見通している。

その上で候補として、レッドブル更迭直後より噂に上がったアルピーヌや、「別の噂では、技術パートナーであるトヨタがチームを買収した場合のハースをホーナーが引き継ぐ可能性も示唆されている」と指摘。他にも、「キャデラックも、まだデビュー前であるにもかかわらず、ホーナーと初期的な会談を行ったと言われている」などと説いている。