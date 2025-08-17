8月16日、『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。今年4月のリニューアル後も、引き続きレギュラーとして出演しているタレント・勝俣州和の言動に、呆れ声が寄せられている。

この日の放送では、過去のVTRをもとに、おすすめの海外の世界遺産や伝統文化が紹介された。南アフリカのサファリで「ビッグ5」と呼ばれるライオンやゾウなど5種類の動物を探すVTRが流れるなか、ワイプの勝俣は「ゾウはね、意外といるんだよね！」などと次々コメント。MCの松下奈緒や藤木直人が声を抑えめに話しているなか、勝俣のボリュームは明らかに大きかった。

また、出演者たちがおすすめグルメを紹介する「推しのイッピン」コーナーでは、藤木がわさびオイルを紹介。松下らが「（収穫まで）2年かかるってすごいですね……」と語りだしたが、勝俣が「美味しいよ！」「なにこれ！」と大声でリアクションを始め、かき消され気味に。ABCアナ・大仁田美咲が商品情報や応募電話番号をアナウンスしている最中にも、「わさび美味いな〜」などとかぶせ気味に感嘆する声が目立っていた。

Xを見ると、こうした勝俣の振る舞いに、厳しい反応があがっている。

《勝俣さんうるさすぎる、商品紹介の時くらい黙って〜》

《ワイプの勝俣さんの声、もう少し落としてくれると》

《誰か勝俣氏に「VTR中は少し静かにしてもらえませんかー」と言える人がいればいいのに。》

勝俣は、2011年から旅サラダのレギュラーメンバーとして登場し、14年以上番組を支え続けてきた。だが、基本穏やかな雰囲気の朝番組からはやや浮いているのか、神田正輝のMC時代から“降板要求”が絶えなかったメンバーでもある。

「それが勝俣さんの個性ですが、元気すぎる言動に辟易している番組ファンは多く、定期的に批判にさらされています。神田さんが番組を卒業した後は、勝俣さんのトーク時間も増え気味で、『正直キツい』と厳しい声があがっていたんです。

勝俣さんなりに番組を盛り上げようとしているのでしょうが、現状空回りしてしまっているようです。なまじ芸歴もレギュラー歴も長いだけに、MCの2人が注意することはむずかしいのか、野放し状態が続いています」（芸能記者）

次に新レギュラーを入れるなら、“猛獣使い”キャラがいいのかも。