¡Ú¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¡Û²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤¬¼çÌò¡ª ¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×8·î25Æü¤è¤ê¡ÚÌó1¥«·î¸ÂÄê³«ºÅ¡Û
²Ì¼Â¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¡ª
Ìó1¥«·î¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖTHE THOUSAND KYOTO¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢²Ì¼Â¤Î½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ì¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÖ²÷¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥â¥Ò¡¼¥È¡×¤¬¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¡£¥é¥¤¥à¤È¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ÌÜ¶Ì¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥»¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¸¥å¥ì¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎË¼¤ËÄ³¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥É¥¦¤ÎºÌ¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ÖÉòÆº¥¿¥ë¥È¡×¡¢²Ì¼Â¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡Ê²ÌÊª¤Î·Á¤ò»Ä¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ÎÉ÷Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤È¹ç¤¤¤Ó¤Æù¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷¥Ð¥ó¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢À¸¥Ï¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¥Ö¥ê¥å¥¹¥±¥Ã¥¿¡×¤Ê¤É¡¢4¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬²Ì¼Â¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¡¼¥ó¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£¡¼¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ßîÀ½¡Ê¤¯¤ó¤»¤¤¡ËÏÂ¹ÈÃã¤äÆüËÜÅÁÅýÃã¤ò´Þ¤à20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢120Ê¬´Ö¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖTHE THOUSAND KYOTO¡×¤Î¡ÖTEA AND BAR¡×¤Ç¡¢Ìó1¥«·î¸ÂÄê¤ÎÍ¥²í¤Ê²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð
¡ã¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥»¡¼¥ë¡ä
¡ü¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥â¥Ò¡¼¥È¡×
¥é¥¤¥à¤È¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥â¥Ò¡¼¥È¡£¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÄ³¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈþ¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡£¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¥Ö¥É¥¦¡¢¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡£Á¡ºÙ¤Ë»¶¤é¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬¡¢¿©´¶¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡ä
¡ü¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥à¡¼¥¹¡×
Í¥²í¤Ë¹¤¬¤ë¥¼¥ê¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¹á¤ë¥à¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥É¥¦¤Î¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÖÉòÆº¥¿¥ë¥È¡×
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥É¥¦¤ò¥ì¥â¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤È¤â¤ËÅº¤¨¤¿¡¢²Ì¼Â¤ÎºÌ¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¿¥ë¥È¡£¸ýÍÏ¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤¬Ë¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤µ¤ß¹þ¤ß¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¾åÉÊ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡×
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿´¤È¤¤á¤¯¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¡£²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥â¥ó¥Æ¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆË¢Î©¤Æ¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö°É¿Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤È2¼ï¤ÎÉòÆº¥¼¥ê¡¼¡×
°É¿Î¤Î¹á¤ë¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥É¥¦¤Î¥¼¥ê¡¼¤¬ÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¾åÉÊ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡ü¡Ö¥¹¥ï¥ó¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥ì¥ó¥²¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Í¥²í¤Ê¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¤ò»×¤ï¤»¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£
¡ã¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ä
¡Ê±ü¤ÎÎó º¸¤«¤é¡Ë
¡ü¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¥Ö¥ê¥å¥¹¥±¥Ã¥¿¡×
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¸ü¤á¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ò½Å¤Í¡¢¾å¼Á¤ÊÀ¸¥Ï¥à¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¥Ã¥·¥å¡×
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷¥Ð¥ó¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¹ç¤¤¤Ó¤Æù¥Ñ¥Æ¥£¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¥ì¥¿¥¹¤È¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¼êÁ°¡Ë
¡ü¡ÖÎäÀ½¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¡Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¡Ë¡×
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤¦¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÎäÀ½¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥³¡¼¥ó¡ä
¡ü¡Ö¥ß¥ë¥¯¥¹¥³¡¼¥ó / ¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£¡¼¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×
ÄêÈÖ¤Î¥ß¥ë¥¯¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£¡¼&¥ì¡¼¥º¥ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿2¼ïÎà¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡£ÇòÅí¥¸¥ã¥à¤È¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¡ã¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡ä¡üÏÂ¹ÈÃã
µþÅÔÉÜÏÂÂ«Ä®»º¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë / ¼¯»ùÅç¸©»ºÌ´¤Õ¤¦¤¡Ê¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡Ë/ ÀÅ²¬¸©»º¤ä¤Ö¤¤¿ / ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Æ¥£¡¼ / 5¼ï¤Î¤ê¤ó¤´¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ï¥Ë¡¼¥Æ¥£¡¼ / ßîÀ½¹ÈÃãÍÎ¼òÃ®
¡ü¹ÈÃã
¥Ô¥å¥¢¥¨¥¸¥×¥·¥ç¥ó ¥«¥â¥ß¡¼¥ë / ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼with¥´¥¸¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼ / ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼ / ¥ë¥¤¥Ü¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸ ¥·¥È¥é¥¹ / ¥¢¡¼¥æ¥ë¥ô¥§¡¼¥À ¥Ö¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ / ¥Þ¥Ì¥«¥Õ¥é¥ï¡¼¥Æ¥£¡¼ / ¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥à / ¥Ù¥ê¡¼¥Ô¡¼¥Á¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
¡üÆüËÜÅÁÅýÃã¡õÆüËÜÃã
¥Ï¥¹¤ÎÍÕÃã / ¥«¥¥É¥ª¥·¤È¥Ï¥È¥à¥®Ãã / ¹á¤ê¤Û¤¦¤¸Ãã
¡ü¥³¡¼¥Ò¡¼
THE THOUSAND KYOTO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É / ¥¢¥Þ¥ì¥í¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë/ ¥Þ¥ó¥Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë/ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ / ¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î / ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ / ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì / ¥«¥×¥Á¡¼¥Î
¡ü¤½¤ÎÂ¾
¶â³þ±¨Î¶Ãã / ËõÃã¥é¥Æ
¢£THE THOUSAND KYOTO¡Ê¤¶ ¤µ¤¦¤¶¤ó¤É ¤¤ç¤¦¤È¡Ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡¡
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅì±ö¾®Ï©Ä®570
¾ì½ê¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ÖTEA AND BAR¡×¡ÊTHE THOUSAND KYOTO 2F¡Ë
TEL¡§075-351-0700¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10¡Á19»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨Á°Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
»þ´Ö¡§¡11»þ30Ê¬¡Á13»þ30Ê¬LO¡¢¢15¡Á17»þLO¡¢£18»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬LO¡Ê3ÉôÀ©¡Ë
ÎÁ¶â¡§6900±ß¡£¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤8900±ß¡¢¥·¥§¥¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë6700±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë ¢¨1Ì¾¤è¤êÍ½Ìó²Ä
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£