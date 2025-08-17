½ë¤¤²Æ¤³¤½Ç®¡Á¤¤²¹Àô¡ª¸»Àô²¹ÅÙ£¹£°ÅÙÄ¶¡ªÄ¹Ìî¸©¡¦ÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¡Ö»³ºê²°¡×¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï²Æ¤Ë¤³¤½¹Ô¤¤¿¤¤¡¢Ä¹Ìî¤ÎÇ®¡Á¤¤²¹Àô¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡ª
¡¡ËèÆü½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê½ë¤¤²Æ¤Ë¥¬¥Ä¥ó¡ª¡ª¤È¸ú¤¯Ç®¤¤²¹Àô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤³¤³¤ÏÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¤Î¡Ö»³ºê²°¡×¤µ¤ó¡£ÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¤Ï³«Åò£±£³£µ£°Ç¯Í¾¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢ËÉÙ¤ÊÅòÎÌ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÀô¼Á¤¬ÆÃÄ§¡£½Â²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¤Ø½ÉÇñ¤¹¤ë¤È£¹¤Ä¤Î³°Åò¤ò½ä¤ë¡Ö³°Åò¤á¤°¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍá¼¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬»Ö²ì¹â¸¶¤ÎÂç¾ÂÃÓ¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÉ¤Ë¤É¡¼¤ó¤È£±Ëç¤ÎÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¡£¸Ð¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¿¼¤¤ÀÄ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍá¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Åòµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤êÉâ¤«¤Ö¸ÐÈÊ¤Î·Ê¿§¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÎÅò¤¬¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬½Â²¹Àô¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¤¡Ä¡ª¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ËÄâ¼ç¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ®¤«¤Ã¤¿¤é¼Ø¸ý¤«¤é¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤Í¡Á¡×¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤½¤³Ç®Åò¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¡£¡Ä¤¬¡¢¤«¤±Åò¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¡£ÌµÍý¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Ç¼Ø¸ý¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È²Ã¿å¡£¤Ê¤ó¤È¸»Àô²¹ÅÙ¤Ï£¹£°ÅÙÄ¶¤¨¡£²¹ÅÙÄ´À°¤Î¤¿¤á²Ã¿å¤¢¤ê¤Ç¤âÅòÍî¤Á¸ý£µ£µÅÙ¡Ä¶²¤ë¤Ù¤·¡Ä¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¿å¤Î¸å¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆþÍá¡£ÈéÉæ¤¬¥Á¥ê¥Á¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤µ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ôÊ¬¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤à¤·¤íÎä¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡©ÁÖ¤ä¤«¤µ¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¡È´¶³Ð¤Îºø³Ð¡É¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Íý¶þ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡£
¡¡Å·°æ¤¬¿á¤È´¤±¤Æ¤¤¤Æ³°¤Î¸÷¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¤ªÅò¤Ï¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢È©¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£ÍáÁåÆâ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤¹¤Ù¤ë¡£¤¤¤¤²¹Àô¤À¡Á¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Åò¾å¤¬¤ê¤ÎÉ÷¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ºÇ¹â¡£²Æ¤ËÇ®Åò¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö²Æ¤³¤½Ç®Åò¡×ÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½Â²¹Àô¤ÎÌë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¡£ÌÚÂ¤¤Î¸Å¤¤·úÊª¤¬ÊÂ¤Ö²¹Àô³¹¤ò¡¢Íá°á¤Ç¥«¥é¥ó¥³¥í¥ó¤ÈÊâ¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎ¹µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£¿Íº®¤ß¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì½ê¡ª¡¡¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö£Å£Î£Ú£Á¡¡£Ã£Á£Æ£Å¡×¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¹Àô¤Ï¡¢¤â¤¦¹Ô¤Ë°¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤¿¤¤¡¢ÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¡¦»³ºê²°¡£Ç®¤¯¤Æ¡¢Îä¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê²Æ¤Î°ìÇñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¡£
¡ÚÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¡¡»³ºê²°¡ÛÄ¹Ìî¸©²¼¹â°æ·´»³¥ÎÆâÄ®Ê¿²º£²£²£¹£¹¡£Àô¼Á¡á¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦±ö²½ÊªÎ²»À±ö²¹Àô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£²£¶£¹¡¦£³£³¡¦£³£°£²£µ¡£Æüµ¢¤êÆþÍá¡á£µ£°£°±ß¡£¸òÄÌ¡áÅÅ¼Ö¤ÏÄ¹ÌîÅÅÅ´¡ÖÅòÅÄÃæ±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó£¶Ê¬¡£¼Ö¤ÏÄ¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¿®½£ÃæÌî£É£Ã¡×¤«¤éÌó£²£°Ê¬¡£