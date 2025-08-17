【専門家直伝】タオル枕では寝られない理由と“正しい枕”の選び方

姿勢の計測から始まる枕選び

私たちの店に枕を選びにいらっしゃるお客様には、初めに“姿勢の計測”をします。

寝姿勢が満たすべき条件は、あおむけでも横向きでも、立っているときの姿勢がそのまま保てること。

しかし、その肝心の立ち姿勢が乱れていることもあるのです。「こともある」というより、多くの人は多かれ少なかれ乱れています。

猫背や反り腰などがあり、まっすぐ正しい姿勢で立っている人のほうが少数派とさえいえます。かくいう私自身も、少し猫背気味なのです……。

枕の高さを決めたり、マットレスをオーダーメイドでゾーニングしたりする際には、そうした姿勢の乱れを踏まえる必要があるのです。

額縁に飾りたくなるような“理想的な姿勢”

ごくまれですが、猫背でも反り腰でもなく、その姿を額縁に入れて飾りたくなるような“理想的な姿勢”のお客様もいらっしゃいます。

私のこれまでの経験からすると大多数は女性です。

「姿勢がすごくキレイですね！」と声をかけると、「小さいときからバレエをやっていました」とか「日本舞踊の経験者です」といった答えが多く返ってきます。

こうした美しい姿勢の持ち主には、枕の助けをさほど借りなくても、立っているときと同じ姿勢がキープできる人もいます。

理想姿勢の人には「低い枕」という選択肢も

市販の枕では、低いものでも高さが3cmはあります。オーダーメイドならそれより低い枕をつくることも可能です。

たとえ低くても、頭の重みを確実に支えるかたさを持ったベース層に、好みのやわらかさを持った上層をレイヤードしてつくり込むようにしてください。

タオル枕では支えきれない理由

そんな低い枕で用が足りるなら、タオルを敷いて寝ても同じではないか。そういう疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

実際、タオル枕の効用を説く専門家もいます。けれど、タオル地にはサポート力がまったくないため、どれだけ重ねたとしても体重の約8％もある頭の重みは支えられません。

それに寝返りを打つたびによれてクシャクシャになって重ねた形が保てなくなるため、枕としての役割を果たさなくなることも多いのです。

男性はやや高めの枕が合う理由

なお、女性だけでなく、男性にも姿勢がキレイな人はいます。ところが、男性は女性と比べて筋肉が発達しており、骨格がしっかりしているため、カラダの凹凸（ゆがみ）は女性より大きく出る傾向があります。

ですから、男性は女性よりもやや高めの枕のほうが、寝姿勢を確実にサポートできる場合がほとんどです。

