ウォルバーハンプトンvsマンチェスター・C スタメン発表
[8.16 プレミアリーグ第1節](モリニュー・スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 24 トティ
MF 6 D. Møller Wolfe
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 26 キ・ヤナ・フーフェル
FW 5 マーシャル・ムネツィ
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
MF 10 ジョン アリアス
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 18 サーシャ・カライジッチ
FW 28 フェル・ロペス
監督
ビトール・ペレイラ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 52 オスカー・ボブ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 33 ニコ・オライリー
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
