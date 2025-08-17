[8.16 プレミアリーグ第1節](モリニュー・スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 24 トティ

MF 6 D. Møller Wolfe

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 26 キ・ヤナ・フーフェル

FW 5 マーシャル・ムネツィ

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 3 ウーゴ・ブエノ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

MF 10 ジョン アリアス

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 18 サーシャ・カライジッチ

FW 28 フェル・ロペス

監督

ビトール・ペレイラ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 1 ジェイムズ トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 52 オスカー・ボブ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 6 ナタン・アケ

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 33 ニコ・オライリー

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります