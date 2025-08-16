夕食は“20時まで”がカギ！３ヶ月で−５kg＆むくみ解消を叶えた【簡単ダイエット】
「夜遅く食べると太る」とはよく聞くけれど、残業や家事で夕食が遅くなる人も多いはず。そこで試してほしいのが、“夕食は20時まで”に終えるという【簡単ダイエット】。今回取材したKさん（39歳・女性・事務職）は、この習慣を３ヶ月続け、体重−５kg、むくみや胃もたれの軽減にも成功しました。
🌼平日だけ“夜は糖質オフ”でOK！３ヶ月で−６kg×ウエスト−７cmを達成した【簡単ダイエット】
早め夕食のコツは“下ごしらえと作り置き”
仕事や家事で忙しい日でもルールを守るため、Kさんは朝の出勤前に夕食の下ごしらえを済ませているそう。また、週末にまとめて野菜を切って保存するようにしたり、メインのおかずを作り置きしておいたりなど、仕事からの帰宅後は“温めるだけ”にしておくそうです。
睡眠中の消化がスムーズに
そもそもKさんがこのダイエット法を始めたきっかけは、寝る直前まで胃が重くて眠りが浅かったこと。そこで「夕食は20時までに終了」と決め、できない日は軽めの置き換えに。食後３〜４時間は消化に使えるため、就寝時には胃腸が休まり、睡眠中もスムーズに消化が進むようになったそうです。
「続けているうちに、翌朝のむくみやポッコリお腹が気にならなくなった」とKさんは語ります。
夜の小腹対策は“温かい飲み物”と“歯磨き”
20時以降、どうしても小腹が空いたときは、ハーブティーや白湯など温かい飲み物で満たすのがKさん流。さらに早めに歯磨きをすると「もう食べないスイッチ」が入り、自然と間食を防げます。
「最初の２週間は夜にお腹が空いて仕方なかったけれど、慣れるにつれ空腹感も減り、朝の体の軽さを実感できるようになった」そうです。
＼食事時間をルール化するだけで、体も生活も整う／
複雑な制限やカロリー計算は不要。“夕食20時までルール”は、体重減量だけでなく、睡眠の質や翌朝の軽さまで変えるシンプルな習慣です。夜型生活の人でも、下ごしらえや作り置きの工夫次第で取り入れられますので、まずは１週間、試してみませんか？＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞