¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¶¶²¼»á¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â®¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¶²ÉÝ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤¬³°¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤È¡£¤¿¤·¤«¤ËÉáÄÌ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¶¶²¼¤Á¤ã¤ó¡¢À¯¼£²È¤Ïæ·ÃÑ¿´¤Î¿À·Ð²óÏ©¤¬³°¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È¡£¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê²óÏ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Î°û¤ß²ñ²¿¤«¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÂç¡¹Åª¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ä¤È¤Çò¼êÂÞ¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÍÆ¯¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Öæ·ÃÑ¿´¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢À¤´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥ä¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤É¤³¤«²óÏ©¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤È²óÏ©¤¬¥º¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²ÈÄí¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ëÀ¯¼£²È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ÎÅµ·¿¤¬¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¾ÀÜ¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ê¤ã¥È¥é¥ó¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Îå«¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£