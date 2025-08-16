山口の高川学園で横浜DeNAの大砲の曲流れる

第107回全国高校野球選手権では連日、アルプス席の応援歌もファンの楽しみの1つとなっている。16日の3回戦で惜敗した高川学園（山口）の試合では現役プロ野球選手の応援曲が流れ、ファンからは「なんで？」と話題となった。

高川学園のアルプスから流れたのは、DeNAの筒香嘉智外野手の応援曲。初戦の未来富山（富山）戦と3回戦の日大三（西東京）戦で、ともに先発した木下瑛二投手（2年）の打席で流れ、SNSでも「高川学園筒香の応援歌使ってる！」「ん？ 筒香さんの応援歌」「まさか高校野球で筒香の応援歌が聞けるとは」と話題を集めていた。

接点が不明な選曲に「高川学園、なんで筒香の応援歌なんやろう笑」「意外に珍しいですよね筒香の応援歌って」「甲子園なぜか筒香の応援歌おる！」「山口なのになんで筒香の応援歌なんやw」との声も。DeNAの前身にあたる大洋ホエールズは山口県下関市で誕生したことから「大洋つながりなんかな？」「大洋からの山口県のファンってもう希少種だろうな」「ベイスターズの前身の大洋ホエールズが山口の下関で誕生した関係で筒香の応援歌を使おうよってなったのだとしたら熱い」と深読みした考察も見られた。

高川学園は3回戦で日大三に4-9で敗退。初の8強入りは逃したが、アルプスの応援も含めて高校野球ファンを楽しませていた。（Full-Count編集部）