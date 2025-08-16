◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠での首位パドレスとの首位攻防3連戦初戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う3回無死満塁の第2打席は併殺崩れの間に打点を挙げ、2試合ぶりの打点をマークした。

この日のパドレスはブルペンデーで救援左腕ペラルタが先発。大谷はフルカウントまで持ち込むと、高めに浮いたシンカーを捉えて中堅方向へはじき返したが、痛烈なライナーは中堅・メリルの正面で場内からはため息がもれた。

第2打席は0―1の3回無死満塁の絶好機。2番手右腕バスケスとの対戦でカウント2―2と追い込まれると、外角ボール気味の速球を軽打して一、二塁間方向へはじき返し、併殺崩れの間に同点とした。1死一、三塁からはベッツの中犠飛で逆転。2死一塁から大谷が二盗を試みたが、捕手フェルミンの好送球で今季6個目の盗塁失敗となった。

ドジャースは13日のエンゼルス戦に敗れて4連敗。ナ・リーグ西地区で一時は宿敵パドレスに今季最大9ゲーム差をつけるなど独走していたが、ついに逆転を許し、4月27日以来、108日ぶりの首位陥落となった。大谷は13日にエンゼルス戦で不発に終わり、連続試合本塁打が4で止まっていたが、大谷の好調なバットに期待がかかる。

この日から首位パドレスと本拠地で3連戦、22日（同23日）からは敵地で3連戦の6試合が待ち受ける。前回6月16〜19日の対戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決で、今カードに注目が集まっている。