◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)2回に先制していた巨人。5回にはピンチをしのぐ好機をつかむも、生かし切れず同点に追いつかれました。この日の先発マウンドにあがっているのは西舘勇陽投手。5回の先頭で迎えたロッテ・友杉篤輝選手にはポテンヒットで出塁を許します。続く和田康士朗選手をフライに打ち取り、迎えたのは対する先発・ロング投手。バントを図るも打ち上げた打球に対し、サード・坂本勇人選手