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米１０年債利回りは４．５２６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:32）（日本時間21:32）（%） 米2年債 4.137（-0.010） 米10年債4.526（-0.004） 米30年債4.998（+0.002） ドイツ3.040（+0.002） 英国4.910（+0.007） カナダ3.476（+0.004） 豪州4.908（0.000） 日本2.717（+0.058） ※米債以外は10年物