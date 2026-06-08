高市早苗首相、マレーシアのアンワル首相（ゲッティ＝共同）政府は8日、マレーシアのアンワル首相の来日に関する主な日程を発表した。高市早苗首相と10日に東京都内で会談し、マレーシアからの液化天然ガス（LNG）や石油関連製品、肥料原料の安定供給策について議論する。会談後、成果を盛り込んだ共同声明を発表する見通しだ。アンワル氏は8日、日本に到着。2024年5月以来、3度目の来日となる。マレーシアは日本が輸入するLNG