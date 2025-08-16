「ピアス探し中」の大人へ！【3COINS】なら全部330円♡「高見えピアス」

「ピアス探し中」だけどなるべく予算は抑えたい。そんな人は、今すぐ【3COINS（スリーコンズ）】にレッツゴー！ 330円とは思えない「高見えピアス」が大豊作です。なんだか垢抜けない……というときにも、プラスワンでグッと品良く格上げできそう。大人のキレイ見えを助ける逸品ばかりなので、ぜひお見逃しなく。

可愛さと女性らしさを兼備したフラワーピアス

【3COINS】「カサネフラワーピアス」〈ホワイト〉\330（税込）

パールのような煌めきのホワイトパーツ、スタイリッシュなシルバーカラーのパーツで、優雅な花を表現したピアス。2つのモチーフを重ねた立体感のあるフォルムが高見えポイント。「約縦2 × 横1.8cm」（公式オンラインストアより）とやや大ぶりのサイズ感で、耳元を華やかに彩ります。モノトーンカラーで甘くなりすぎずに、大人のキレイ見えを演出。デイリーにはもちろん、お呼ばれにも活躍しそうです！

エッジの効いたネジリクロスデザインで遊び心を

【3COINS】「ネジリクロスカラーピアス」〈ピンク〉\330（税込）

個性派な大人女性にぴったりの商品がこれ！ ニュアンス感のある淡いピンクモチーフ × エッジの効いた金色チェーンをクロスさせた高見えピアス。フェミニンなカラーリングも、ツイストディテールで糖度をオフし媚びない甘さに。Tシャツ × デニムパンツと、シンプルなスタイルに合わせてピアスを際立たせるのもおすすめです。

アンニュイな雰囲気漂うマーブルデザイン

【3COINS】「マーブルイビツピアス」〈グリーン〉\330（税込）

まるでアート作品のような美しいピアスもラインナップ。ゴールドカラーのいびつなフレームで、くすみグリーンのマーブル模様を縁取ったデザインが魅力。小ぶりなサイズ感と肌馴染みの良いカラーリングで、さりげなく顔まわりに華やかさを与えてくれそうです。人気の淡色コーデとも好相性。派手過ぎないデザインなので、オンオフ問わず日常使いにぴったりの商品です。

ガラスビジューとパール調モチーフで高級感を

【3COINS】「カラーガラスビジューピアス」\330（税込）

光を反射して美しい透明感や輝きを放ちそうなデザインピアス。繊細にカットされたさまざまなサイズのガラスビジューや、上品なパール調モチーフをあしらったリッチな雰囲気の商品です。存在感のあるデザインで、つけるだけで顔まわりを明るく華やかに演出。大切な人と過ごす日、ドレスアップシーンなど、いつもより着飾りたいときの救世主となる予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：小沢 鳴子