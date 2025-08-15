古巣エンゼルス相手に躍動

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回1/3を投げて5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。チームは5-6で4連敗。今季、チームはエンゼルスにまさかの6戦全敗を喫したが、大谷自身は“エンゼルス・キラー”ぶりを発揮していた。米メディアが紹介している。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディ」の番組「トーキン・ベースボール」の公式Xは、エンゼルス戦での大谷の活躍に注目。「ショウヘイ・オオタニは今季エンゼルス戦で打率.333、OPS1.240、3本塁打と1三塁打を記録。ドジャースは6戦全敗」と記し、大谷の活躍があっても勝てないドジャースの現状を皮肉を交えて伝えた。

古巣との6試合24打席で8安打を放ち、3本塁打はすべて異なる試合で記録した。三塁打1本も含めて長打は4本。投打二刀流でも出場し躍動したが、チームの連敗は止められなかった。

ドジャースは15日（同16日）から本拠地で地区首位パドレスとの3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）