犬が扇風機からクーラーの部屋へ移動したら…？夏の一幕がInstagramで話題を呼んでいます。投稿したのは、柴犬のとんくんと暮らす「柴犬とん」さん。投稿から10万回以上再生され、「夏毛でも暑いよね～」「とんくん気持ちよさそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：扇風機の風を浴びる犬→クーラーをつけてあげた結果…『あからさまな態度の変化』】

暑さにぐったり…扇風機と過ごすとんくん

登場するのは、柴犬のとんくん。この日、とんくんは扇風機の前で横たわり、床に体を投げ出していたそうです。夏毛に替わってもなお暑さは厳しく、力の抜けた様子から「暑いよ…」という気持ちが伝わってきたとか。

とんくんはややうつろな表情のまま、動かず扇風機の風を浴びていたといいます。扇風機のぬるい風だけでは暑く、ぐったりしている様子のとんくん。飼い主さんもその様子に心配したそうです。

クーラーで生き返る！とんくんの大変身

飼い主さんがクーラーをつけると、とんくんは迷わず涼しい部屋へ移動したそうです。すると、とんくんの態度が一変し、床の上で体をよじらせながら涼しさを全身で味わっていたんだとか。

とんくんは前足や後ろ足をジタバタ動かし、時折口を開けながら喜びを表すような仕草も見せていたといいます。その様子は、まるで水を得た魚のように生き生きとしていたそう。

「涼しいの？」の呼びかけに元気な返事

飼い主さんから「涼しいの？とんくん」と声をかけられると、ぶるぶるっと身震いして起き上がったそう。そして「うん！」と言わんばかりの大きな声で鳴き、返事をしていたといいます。まるで会話をしているような瞬間だったとか。

暑い夏の日、涼しい空間で過ごすことで、こんなにも表情が変わるとんくん。涼しさで快適に過ごせるのは、犬も人間も同じですね。クーラーのおかげで、すっかり元気になったとんくんでした。

この投稿には、「気持ち良すぎて悶絶してる」「幸せいっぱいなのが伝わる」「うちの犬も同じ反応」「クーラーの部屋から出たくなくなりそう」「そりゃ毛皮着てるから暑いよね」「一緒にゴロゴロしたいなぁ」「熱中症には気をつけてくださいね」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagram「柴犬とん」では、とんくんの日常や散歩、季節ごとの過ごし方などを発信。とんくんの表情豊かな仕草や、飼い主さんとのやり取りが魅力的で注目です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬とん」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

