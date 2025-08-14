¡Öº£Âç²ñ°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡©¡×¹Ã»Ò±à¤òºÌ¤Ã¤¿¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼çÌò¡É¡¡NHKÃæ·Ñ¤Ç¶Ã¤¡ÖÂç¤¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
°½±©¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à
¡¡ºÇ¹â¤Î¡ÈÃç´Ö¡É¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï14Æü¡¢Âè9ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âè3»î¹ç¤Ç½é½Ð¾ì¤Î°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬½Õ¤ÎÇÆ¼Ô¡¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ±Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£·üÌ¿¤ËÀï¤Ã¤¿°½±©¥Ê¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Öº£Âç²ñ°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÂçÇú²»¤À¤Ã¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°½±©¤Ï¡¢¹âÃÎÃæ±û¤È¤Î1²óÀï¤ò±äÄ¹10²ó¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤¿¡£½éÀï¤«¤é±þ±çÀÊ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯¹ë¡¦²£ÉÍÀï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«°½±©¥¢¥ë¥×¥¹¤Ï¡ÈÄ¶Ëþ°÷¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢²£ÉÍ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÃÓÅÄÀ»ËàÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤éÀèÆ¬¤ÎËÌÀîÍÛÀ»³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤²»¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢»³ËÜ¿×°ìÏºÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¹¶·âÃæ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¹»¤ò»Ù¤¨¤¿Âç±þ±çÃÄ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö°½±©¤ÎÀ¼±ç¤¹¤²¤¨¡×¡Ö°½±©¤ÎÀ¼±ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤«¤¯¤Æ¹¥¤¡¼¡×¡Ö°½±©¤ÎÀ¼±ç¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°½±©¤Î±þ±çÀ¨¤¤¤Í¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤è¤¯À¼½Ð¤Æ¤Æ°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö°½±©¹â¹»¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¡¢Ãæ·Ñ±Û¤·¤Ç¤âÂç¤¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°½±©¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¼Âç¤¤¤¤è¤Í¡¡º£Âç²ñ°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë