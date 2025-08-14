イオン 特定原材料8品目不使用の｢トップバリュ やさしごはん｣から“おこめとおからでつくったクッキータイプ”を新発売

イオンは8月26日、特定原材料8品目を使用していない「トップバリュ やさしごはん」シリーズから、「おこめとおからでつくったクッキータイプ」(プレーン･ココア)の2品を発売する。「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など約750店舗で取り扱う。

〈特定原材料8品目不使用のクッキー〉

イオンは、食物アレルギーを持つ人やその家族に、より手軽に食事を楽しんでほしいという思いから、2016年に特定原材料に配慮した「トップバリュ やさしごはん」を発売した。『家族みんなで同じごはんをおいしく食べられますように。』というコンセプトのもと、特定原材料8品目を使用せず、親子で楽しんで作れるケーキミックス粉や、子どもからの人気が高い麺類などの開発を続け、リニューアルを重ねてきた。

◆「おこめとおからでつくったクッキータイプ」

プレーン･ココア 各税込537.84円

国産米粉とおからパウダーを組み合わせることで、素朴でクセのない味わいに仕立て、しっとり･ほろほろとしたくちどけを実現した。甘味にはてん菜由来の含蜜糖を使い、甘さ控えめで素材のやさしさが感じられる。

トップバリュ やさしごはん おこめとおからでつくったクッキータイプ ココア

また、「やさしごはん」全商品のパッケージは、売場でひと目でわかるよう左側に大きく『やさしごはんマーク』を配置し、さらに特定原材料8品目(卵･乳･小麦･えび･かに･そば･落花生･くるみ)をアイコンで表示。対応アレルギーがはっきりと確認できるデザインとしている。

トップバリュ やさしごはん おこめとおからでつくったクッキータイプ プレーン

〈「トップバリュ やさしごはん」ラインアップ(各税込)〉

◆「トップバリュ やさしごはん あんぱん(冷凍)」

2袋入り、429.84円

なめらかなこしあんと、もっちりとした米粉パンの組み合わせ。

トップバリュ やさしごはん あんぱん(冷凍)

◆「トップバリュ やさしごはん 濃厚ココアのなめらかテリーヌ(冷凍)」

2個入り、429.84円

ビターなココアの風味と生チョコのようなねっとり食感が楽しめる。

トップバリュ やさしごはん 濃厚ココアのなめらかテリーヌ(冷凍)

◆「トップバリュ やさしごはん しっとりパン(冷凍)」

4個入り、429.84円

具材をはさんでも持ちやすい厚さとサイズ。しっとりソフトな食感で、サンドイッチにおすすめだという。

トップバリュ やさしごはん しっとりパン(冷凍)

◆「トップバリュ やさしごはん 無えんせきウインナードッグ(冷凍)」

2個入り、494.64円

発色剤不使用のウィンナーともちもち食感のパンを使った。自然な味わいと食べ応えを両立し、スパイス控えめで優しい味わいに仕上げた。

トップバリュ やさしごはん 無えんせきウインナードッグ(冷凍)

◆「トップバリュ やさしごはん 豚まん(冷凍)」

3個入り、537.84円

豚ひき肉やタケノコ、しいたけの食感が楽しいミニサイズの豚まん。もちもち感のある皮とスパイス控えめのやさしい風味に仕立てた。

トップバリュ やさしごはん 豚まん(冷凍)

◆「トップバリュ やさしごはん 無えんせきポークウインナー(冷凍)」

10本入り(標準)、429.84円

肉本来の風味とジューシーさが楽しめるパリッと食感の無えんせきウィンナー。天然羊腸使用&冷凍保存可能で、自然な色合いと香ばしさが広がるスモーク仕立て。

トップバリュ やさしごはん 無えんせきポークウインナー(冷凍)

いずれも単品で購入の場合、税込価格は小数以下が切り捨てになる。

■「トップバリュ やさしごはん」