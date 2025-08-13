²ÆµÙ¤ß¤Ë¡È¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡É¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡Ö8·î¤ÏµÙ¤ß¤ÇOK¤Î³Ø¹»¤â¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
¤ªËßµÙ¤ß¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡Ä¡£µ¢¾Ê¤ä¼Â²È¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯8·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¶µ°÷¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯²á¤®¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°÷¤ÎÉþÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬²ÆµÙ¤ß¡£¶µ°÷¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Î²ÆµÙ¤ß»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ä¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÏÉô³è»ØÆ³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ë¹½°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶µ°÷¤Ï²ÆµÙ¤ß¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ï«Æ¯´Ä¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¶µ°÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡£»ä¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÚÆü´Þ¤á¤Æ37Ï¢µÙ¡ª¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈµÙ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â16Ï¢µÙ¤Ï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£²Æµ¨µÙ²Ë¤ÈÇ¯¼¡µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆµÙ¤à¤Î¤Ç¡¢µëÎÁ¤ÏËþ³Û½Ð¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤ò¤»¤º¤ËµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ªµÕ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇ®¤¬½Ð¤Æ¤â¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä
¢¡ÀèÀ¸¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ë²¿¤·¤Æ¤ë¡©¶µ°÷¤Î²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¶ÈÌ³
¡¡¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢7·îÃæ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¶Ð¡¢8·î¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê°ìÀÆ¤ËµÙ²Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªËß¤ÎÊÄÄ£´ü´Ö°Ê³°¤Ï¡¢ÆüÄ¾¤¬°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ°÷¤ÏÄ¹´ü¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Î¶ÈÌ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¿¦°÷ºî¶È
¡¦¿å±Ë»ØÆ³
¡¦²Æº×¤êÃÏ°è½ä²ó
¡¦¸¦½¤
¡¦À®ÀÓ½ê¸«
¡¡¼¡¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿¦°÷ºî¶È¤Ï¼ÞÇ®¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÏ»Å»ö
¡¡¿¦°÷ºî¶È¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿²ÙÊª¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿Þ¹©½àÈ÷¼¼¤ä¼Ò²ñ²Ê½àÈ÷¼¼¤ÎÊÒÉÕ¤±¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Þ¤á¤ËÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤ËÂ´¶È¤·¤¿Ã¯¤«¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÆóÅÙ¤È»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç·¿ÃÏ¿Þ¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î²È¤ÎÌÏ·¿¡ÄÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÄÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£ÂÎ°éÁÒ¸Ë¤ÏÆÃ¤ËÂç·¿¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¦°÷ºî¶È¤Ï½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¡£½àÈ÷¼¼¤ÏÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¾å¤Î³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê´À¤À¤é¤À¤é¤Ç½Å¤¤¤â¤Î¤ò4³¬¤«¤é1³¬¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£²¿±ýÉü¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¦°÷ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ø¥È¥Ø¥È¡Äµ¤¤¬Íø¤¯¹»Ä¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¡¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©³Ø¹»¼çºÅ¤Î¿å±ËÂç²ñ
¡¡7·î¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Î¿ô¹»¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿å±ËÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ä»ØÆ³¤â°ì¶ìÏ«¡£±Ë¤®¤Î»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¤¥à¤ò·×¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹½ç¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ê¡¢»öÌ³ºî¶È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ë¤®¤Î¶ì¼ê¤Ê»Ò¤¬±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ç´°±Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¤³¤Á¤é¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¤Î¤¬Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¡£
¡¡Âç²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð1Æü¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤·¡¢Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤Ê¤éÈ¾Æü¤Ä¤Ö¤ì¡¢¸á¸å¤«¤éÈè¤ì¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¼çºÅ¤Î¿å±ËÂç²ñ¤Î°ÕµÁ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤âÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ìë¤â»Å»ö¤Ç¤¹¡Ä²Æº×¤ê¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¶µ°÷¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¡©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢²Æº×¤ê¤ÎÃÏ°è½ä²ó¡£
