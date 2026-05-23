「やるべきことがあるのに、ついスマホばかり見てダラダラしてしまう」実は、ある方法を使うだけで、どんな人でも驚くほどかんたんに動き出せるようになる――500万人のアプリユーザーの行動から、そのことを見出したのは、話題の新刊『脱スマホ術』の著者・戸田大介さん。先延ばしを防ぎ、自然と仕事や勉強に集中できるシンプルな方法を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）先延ばしの原因は「締切」がないこ