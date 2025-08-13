スズキ「新ラパン」発表！ まるで「SS仕様」がカッコいい！ 黒パーツにストライプの新作デカール装着！ 走りを予感させる「Black Sports Style」どんなモデル？

まるで「SS仕様」がカッコいい！

スズキは2025年7月24日、「アルト ラパン」と「アルト ラパン LC」の一部改良モデルを発表しました。

ラパンは2002年の初代モデル登場以来、一貫して“女性に選ばれるクルマ”をコンセプトに開発されてきました。

スズキ一部仕様変更「ラパン」

【画像】超カッコいい！ これがSS仕様の「ラパン」です！

四角いけれどどこか丸みのあるフォルムと、使い勝手の良い開放的な室内空間は、主なターゲットである女性だけでなく、デザインにこだわる男性ユーザーからも支持を集めることに成功します。

2015年に登場した現行の3代目では、「まる しかくい」をテーマに、開発段階から女性の意見を取り入れて、その人気を不動のものとしました。

今回の一部仕様変更では、パワートレインに変化があり、新たにR06D型エンジンとマイルドハイブリッドを搭載。これまで以上に軽快な走りと、27.3km／L（WLTCモード）という優れた燃費性能を両立させています。

エクステリアはフロントグリルとバンパーのデザインを一新し、ラパンならではの世界観を守りつつも、現代的なこだわりが感じられる表情へと進化しました。

ボディカラーには、若い女性の感性に響く新色「ルーセントベージュパールメタリック」や「フォギーブルーパールメタリック」が加わり、豊富なカラーバリエーションとしています。

インテリアも、より洗練されたおしゃれな空間へと生まれ変わり、上級グレードの「HYBRID X」のシートとドアトリムクロスにはライトブルーとモカブラウンが用意され、インパネ周りもサンセットアイボリーやブラウン木目調のパーツがあしらわれるなど、ボディカラーと合わせたコーディネートが楽しめます。

さらに、安全性能と快適性も大きく向上。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能に加え、信号の変わり目を教えてくれる発進お知らせ機能などを標準装備されました。

また、スズキのコネクテッドサービス「スズキコネクト」に対応したほか、国内のスズキ車としては初となる急速充電対応のUSB Type-Cソケットを2個備えるなど、日々の運転をより安全で快適にする機能を充実させました。

ラパンの一部改良モデルの価格（消費税込、以下同様）は151万4700円から186万8900円。2025年8月25日に発売される予定です。

そんな最新のラパンでは、純正アクセサリーのラインナップが充実し、個性的なカスタマイズが楽しめます。

なかでも注目されるのが「Black Sports Style（ブラックスポーツスタイル）」。従来モデルにもあった、ブラックのホイールやヘッドランプ周りのリング、グリル、ドアハンドルに加え、今回は新たにデカール類が設定され、スポーティなラパンにカスタムすることが可能です。

新作のデカールは、ボンネット、サイドに貼付するアイテムを設定。ボンネットのフードデカールは2本の太いブラックのストライプの外側に細いレッドのラインが加わり、サイドデカールも同様のデザインとしつつ、チェッカーフラッグや赤い「Lapin」の文字があしらわれました。

このブラックスポーツスタイルは、初代ラパンにラインナップされていた走り系のターボ仕様「SS」を彷彿とさせるレーシーな雰囲気が特徴的。Black Sports Style（SS）という名称も、当時のスポーツモデルを連想させます。

スズキのラパンの担当に話を聞くと「Black Sports Styleは男性でも乗れるようなカッコいいデザインに仕上げました」とコメント。

ブラックスポーツスタイルは標準のラパン・ラパンLCのどちらにも装着することが可能ですが、レトロ感あふれ、フロントグリルにウサギのバッジが付かないラパンLCに取り入れると、よりスポーティさが強調されておすすめとのことです。

デカールの価格は、フードデカールが1万3200円、サイドデカール（サイド・Cピラー・フューエルリッド）が3万9600円です。