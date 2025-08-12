戦後、国籍がないままフィリピンに取り残された日本人が今もいる。取材班が向かった先は、首都マニラからプロペラ機とボートを使って5時間の場所にある小さな島だった。

【映像】「結婚写真の全体像」と生まれた子ども

「無国籍」残留日本人2世 モリネ・リディアさん。父親が日本人、母親はフィリピン人だという。

━━父親の名前は？

リディアさん「カマタ・モリネ」

「父は漁師で船を持っていた」

━━出身は？

リディアさん「オキナワ」

戦時中に亡くなったという父。当時まだ幼かったモリネさんは日本語を話すことができない。フィリピン人の母親から聞いた記憶を頼りに、父のことを必死に伝えようとする。

リディアさん「『お父さんは顔の一部しか見えないくらいヒゲが濃かった』と母は話していた。父は漁師で船を持っていた」

いったいなぜ彼女は戦後、この場所に取り残され、そして日本人の父親のことを伝えようとするのか。それは、戦前からの歴史にさかのぼる。



「もし日本人の子どもだと知られたら殺される」

フィリピン南部のミンダナオ島に位置するダバオ。かつて大繁盛していたという日本旅館や近代的なデパートだったOSAKA BAZAR（大阪バザール）もあった。フィリピンには、戦前、多くの日本人が移り住み、麻の栽培などに携わっていた。

その数、最盛期には3万人。現地のフィリピン人と結婚し、家族を持った人も多くいた。ところが、その暮らしは一変。

日米の開戦とともに、アメリカの統治下にあったフィリピンに日本軍が侵攻。しかし、アメリカ軍の圧倒的な兵力に戦況は徐々に悪化。さらに、フィリピン人の一部は抗日ゲリラとなって日本兵を襲った。日本人の移民も日本軍への協力を余儀なくされた。

そのまま、前線で戦死したり、アメリカ軍の捕虜となって日本へ強制送還されるなど、多くの人が家族のもとに戻ってくることができなかった。

戦争は終わっても、日本人移民の子どもたちの苦難は続く。

リディアさん「親戚は私に父の名字を名乗らせませんでした。もし日本人の子どもだということが知られたら殺されるから」

迫害から逃れるため、日本人であることを隠し、生きていくことに。

貧困に陥り、教育も受けられない中、さらにもう一つの大きな壁が。「国籍」という問題だ。

当時のフィリピンでは、子どもは父親の国籍に属すると法律で定められていた。けれども、父の祖国・日本との関係も断ち切られてしまった中、フィリピン人でもない、日本人でもない、無国籍となってしまったのだ。

モリネ・リディアさんのように日本人の父親と離れ離れになり、フィリピンに残った2世は、判明しているだけで3815人に上る。そして、長い長い月日を経て、人生の終盤になってようやく声を上げることができるようになった。

自分が日本人であることを認めて欲しい…



親子関係を証明するものが必要

舗装された道がほとんどないこの島では、船が貴重な移動手段だ。共に日本国籍の回復を願う姉のモリネ・エスペランサさん（87）は対岸に暮らしている。

父親の名はモリネ・カマタ、出身地は沖縄。そして漁師をしていた。その証言を基に調査を進めると、戦前、沖縄の「盛根蒲太」という男性がフィリピンに渡ったパスポート記録が見つかった。

さらに、フィリピンの町役場には母親の婚姻記録が。夫の欄には「Kamato Marino、日本人」、カマタ・モリネと似ている。

しかし、日本国籍が認められるには、父親との親子関係を証明するものが必要だという。

━━どうして日本国籍を？

エスペランサさん「父が日本人だから。日本人の血が私にも流れているから」

2人は盛根蒲太の娘として生まれてきたことを証明しなければならない。



「日本兵が『戦争が始まったから』と言って私の父をトラックに乗せて連れて行った」

残留2世の日本国籍を回復する支援を行っているのはNPO法人フィリピン日系人リーガルサポートセンター猪俣典弘氏だ。

この日、猪俣氏が訪れた残留日本人2世 ウエハラ・パムフィラさん（87）は「覚えているのは日本兵が『戦争が始まったから』と言って私の父をトラックに乗せて連れて行ったことです」と語った。

7500を超える島々が点在するフィリピンで身を潜めながら戦後を生きてきた2世たち。現地では本人への聞き取りのほか、両親の婚姻書類や本人の出生証明書などを探す。日本国籍を回復するには、集めた証拠を日本の裁判所に提出し、その判断を待つ。しかし、多くは戦禍で書類が消失するなど、証拠を揃えるのが困難な状況だ。

父親との親子関係を証明できる資料がないモリネさん姉妹。それならば日本国内で親類を探し出すことができないか、新たな調査が始まった。

国籍の回復に向け、大きな前進

降り立ったのは沖縄。パスポートの記録が見つかった盛根蒲太（モリネ・カマタ）という男性は、モリネ・リディアさん、エスペランサさん姉妹の証言と同じ沖縄県の出身だった。

まず本籍地に書かれていた場所に向かったが荒地になっていた。

だが、地元の協力者の話では、盛根姓は今もこの地域に多いとのこと。戦前、この地域から海外に移り住んだ人たちの記録が残っていないか。手がかりを探す中、県立図書館に沖縄の移民に関する資料がデータベース化されていることが分かった。

「盛根蒲太」で検索してみると…

最初の渡航から5年後に再びフィリピンに「漁業ノ為メ再渡航」という記載が見つかった。姉妹の証言と一致する。

さらに、蒲太さんには弟がいることも。その弟もフィリピンに渡っていた。

猪俣典弘氏「弟さんの家族が生存していて、そして自分の大叔父にあたる蒲太さんはフィリピンに渡り、そして家族を持っていたということの承認が得られると大きな国籍回復の一つの証拠になる」

その後、盛根蒲太さんの弟の孫が那覇市内に住んでいることがわかり、連絡を取ることができた。日本国籍の回復に向け、大きな前進だ。

多くの人は証拠が足りず、申請さえできていない

支援団体がこの日、オンラインで聞き取りを行っていたのは、コダイラ・チエコさん（84）。20年前に名乗り出たチエコさん。その後の調査で、日本人の父親は戦時中、フィリピンで死亡したことがわかった。これを手がかりに両親の婚姻記録を探したが戦争で焼け、残っていなかった。親子関係が証明できず、進展がないままだ。

日本国籍回復の申請は弁護士が家庭裁判所に対し行う。直面するのは司法の高い壁だ。

日本国籍回復を長年支援してきた青木秀茂弁護士「（無国籍の）ご自身が結婚した時、教会から洗礼証明書が出てきた。そこには（日本人の）お父さんの名前がはっきり書いてあった。だが裁判所では『これは証拠ではない』と。『父親が現地で婚姻したという証拠がどこにも提出されてないじゃないですか』いうことで終わってしまった」

調査開始から20年余り、家庭裁判所の許可を得て、これまで324人が国籍を回復できたが、多くの人は証拠が足りず、申請さえできていない。戦争によって置き去りにされたケースとして、中国残留孤児の問題がある。国に対し同様の救済を求めているが…

青木秀茂弁護士「中国残留孤児は国策で日本政府が満州国を作るために送り込んだ夫婦ともに日本人だと。でも、フィリピンは男性が勝手に行ったんだ、と。現地で結婚して戦争の結果、2世の子どもが残されたとしても、それは国策でやった満州国とは違うと」



父のことをもっと知るために…

取材をスタートして1年半。国籍回復の支援を続ける猪俣氏の姿が、再びフィリピンにあった。

訪ねたのはダバオの総領事館。この問題を最優先事項として、積極的な面会を行う総領事とともに、国籍のない残留日本人のもとに向かう。

在ダバオ日本国総領事館 石川義久総領事（当時）「お父さんと話したことを何か覚えていますか？」

カンバ・ロサリナさん（94）「父は『君は知らないかもしれないけどいつか日本に行けるよ』と言いました。それで私は父に『ありがとう』と返しました」

ロサリナさんの洗礼の記録には、父親が日本人であることが記されているが、進展がないまま20年以上の月日が流れた。

━━日本にいる親戚に会いたいですか？

ロサリナさん「はい、神様が許してくれるなら会いたいです」

肉体は衰えゆこうとも、「神庭ロサリナ」の名で国籍を回復し、いつの日か日本へ。父のことをもっと知るために…



古びた結婚写真を“証拠”にできないか

続いて訪れたのは、以前日本からオンライン面談を行ったコダイラ・チエコさん（84）。両親の婚姻届けがなく、調査が難航している。

そんな中、最近家族が1枚の古びた写真を見つけた。微かに写っているのは、父と母の結婚式と思われるもの。これを両親が結婚していたという証拠にできないか。

チエコさんは最後の望みを託した。現地の人々と共に生き、苦労と努力の末、豊かな社会を築いた日本人移民。昨日までの日常は戦争によって一瞬にして崩れ去っただけでなく、その後の長い長い人生さえも…

国会でも大きな動きが

取材開始から2年余り。日本の国会で大きな動きが。石田総理が国として国籍のない残留2世の来日実現への支援に前向きな姿勢を示したのだ。

小さな離島で暮らすモネネ・エスペランサさん、リディアさん姉妹にも嬉しい知らせが入った。戦前に沖縄からフィリピンに渡り、戦死した盛根蒲太さんとの親子関係が認められ、日本国籍を回復することができたのだ。

リディアさん「時間はかかったけど日本政府にはとても感謝しています。日本の親戚にも会ってみたい」

「本当に来て良かったです」と涙

親族を代表して沖縄からフィリピンにやってきたのは盛根康彦さんら。日本国籍を回復した2人と、初めての対面を果たした。

康彦さんが取り出したのは、100年以上前に撮影された姉妹の父、蒲太さんの写真だ。

姉妹は写真に顔を近づけキスをした。その様子を見た康彦さんは「本当に来て良かったです」と涙を流した。

日本国籍回復の知らせはさらに続いた。両親の婚姻届がなく、調査が難航。新たに見つかった両親の結婚式の写真を、取材班に最後の望みとして託したコダイラ・チエコさんも、長野県出身の小平留雄さんの娘と認められ、その願いは叶った。

一方で、カンバ・ロサリナさんは申し立てが却下。日本国籍を回復することはできなかった。これまでの調査に分かっているいることは、父親の名前、カンバ・リタ。そして、戦前、鳥取県出身の神庭利太という人物がフィリピンに渡った記録が残されているということ。

2人が同一人物だと証明できれば…取材班は鳥取へと向かった。

玄関先の果物は…

取材を経て、山陰地方には多くの神庭姓がいることが判明した。

同じ「神庭」でも心当たりはないという中、「行ってみるといい」と紹介されたのが大山のふもとにある集落。

訪ね回ると「リタさん」を知っている人が見つかり、「リタさん」の晩年の写真も見つかった。地元の老人会で旅行に行った時のものだ。漢字では「神庭利太」。フィリピンから戻って以降、周囲との付き合いは少なく、1人静かに暮らしていたという。ただ、利太さんを知る人は、子ども時代の印象的な記憶を話してくれた。

「あの辺に家があって入り口にこれくらいの道にばーっと植えてあった」

利太さんの玄関先になっていたのは、フィリピンに親しまれているという小さな柑橘系の果物。大切に育てられていた。

そして、利太さんの甥とも会うことができた。利太さんがフィリピンに渡っていたのは間違いない。日本に帰ってきて、竹とりをしながら暮らしていた。優しい人だった。この出会いが、利太さんの娘の日本国籍の回復に繋がれば…

カンバ・ロサリナさんは94歳。残された時間の中で、日本国籍回復への申請をもう一度。

「父のことが大好きなんです。だから父の家族に会いたい」

戦争が終わって80回目の夏、国籍のない残留日本人は皆80代から90代。6年前、1069人と把握されていた無国籍の人数は、特にコロナ禍以降激減している。

そういった中、新たな残留2世が名乗り出たという連絡が。猪俣さんと取材班は、ニシ・マリナ（80）さんというその女性の元へ。

取材班が伝えたニュースがフィリピンのテレビ局でも放送され、それを見て現地の日系人会に連絡したのだという。

マリナさん「これまで無理だと諦めてどうすればいいかわからず。行動に移すことができませんでした」

フィリピン人の母親がずっと大切にしていたという父の写真。

マリナさん「母は『これがあなたのお父さんよ』と言いました。私は『お父さんは兵士だったの？』と聞いたら『いいえ、民間人よ』と答えました」

戦争が激しくなる中、行方がわからなくなったという。マリナさんはお腹の中にいた。伝え聞いた父の名は「ヤイトシ」。出身地は長崎県ではないか。

マリナさん「ただただ、父のことが大好きなんです。だから父の家族に会いたいんです。（日本の）親族と再びつながりたいです」

戦後80年目にして残留日本人だと名乗り出たニシ・マリナさん。父親との親子関係の証明、そして日本国籍の回復へ、新たな調査がスタートした。

日本政府による残留2世の訪日事業が実現

2025年8月、関西空港に残留日本人2世 タケイ・ホセさん（82）が降り立った。

日本政府による残留2世の訪日事業が実現したのだ。ホセさんは1990年代に名乗り出て以降、父親の身元を捜し続けてきた。

長年の調査で父・銀次郎さんが戦後日本に帰国していたことが判明。父の死を知った後も親族に会うことを願い続けてきた。

ホセさん「父が生きていた時のことについて聞きたいんです。私は父の記憶がないので日本で幸せに暮らしていたのか知りたいのです」

異母弟の竹井宏之さん（73）と対面。

ホセさん「とても大切な日です。やっと父の墓参りに行けるから。私に残された時間はあとわずかです。日本国籍を回復して残りの人生を過ごすことができたら」

外務省は今後随時、訪日事業を実施予定としている。まだ多くの残留2世が来日し父親の手がかりを捜すことを心待ちにしている。

もし救われることなく時間切れとなってしまったら…10年後、この理不尽の悲劇は「なかったこと」になっているかもしれない。

（ABEMAドキュメンタリー）