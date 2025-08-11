俳優の谷原章介（53）が11日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場した広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。

広陵を巡っては、大会前に暴力事案がSNSなどで拡散。7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3-1で勝利し、2回戦進出を決めていたが、10日に同校の堀正和校長が兵庫県西宮市内で取材対応を行い、同大会の出場を辞退することを明らかにした。

甲子園大会開幕後の不祥事による出場辞退は春夏通じて史上初。選手は出場辞退の意向を9日夜にチーム宿舎で知らされ、10日午前にバスで帰広の途に就いた。

谷原は「広陵の1回戦見ていまして、ずっと試合最後まで見て凄く複雑な思いでいろいろと考えさせられました。最優先することって生徒を守ることだと思うんですよ。これが出場した、初戦を勝った、2回戦に進出した。このタイミングでの辞退ってのが果たして生徒を守ることになるかどうかというのはとても考えさせられた」と自身の考えを話した。