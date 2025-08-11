『毎日コーデに悩む』40・50代に！【ハニーズ】夏の即戦力♡「上品ワンピ」

毎日のコーデに悩む40・50代に似合うブランドをリサーチ。きれいめアイテムを探すなら、大人向けの【ハニーズ】ともいえる【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテムが一押し。その中から、きちんと見えて着心地もラクそうな、大人女性にぴったりのワンピースをピックアップ。異素材使いや襟デザインなど、1枚でコーデがサマになるディテールに注目です。

異素材ドッキングで楽ちんに高見え

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

天竺素材のトップス部分に、落ち感のあるスカートを組み合わせた異素材ドッキングワンピース。1枚で奥行きを感じるデザインだから、さらりと着るだけでもおしゃれなムードをまとえそうです。ウエストはゴム × リボンで調節しやすく、さらに裏地付きで透け対策もばっちり。夏は1枚で、秋はカーデを羽織ってと、ロングシーズン活躍してくれそうです。

襟 × ベルトでクリーンに決まる1枚

【GLACIER lusso】「6分袖ポケット付ワンピ」\4,980（税込・セール価格）

ほんのりハンサムな襟付きデザインに、ウエストマークが効いたきれいめシャツワンピは、1枚で品の良さを演出。6分袖だから腕まわりを自然にカバーしつつ、涼しさもキープできそうです。胸元のポケットがさりげないアクセントとなり、程よくこなれた印象に。通勤や参観日など、きちんと見せたい日にも頼れる1枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

