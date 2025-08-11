【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）

【映像】大谷、爆速特大弾のカッコよすぎる“神スイング”

8月9日（日本時間8月10日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、特大弾を放ったドジャース・大谷翔平のスイングが話題となっている。

5回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第3打席。この打席で大谷は、ブルージェイズ先発のクリス・バジットに対し、カウント3-1とすると、5球目、やや甘く入った感のある138km/h、外のシンカーに反応。コンパクトで無駄のないシャープな軌道で捉えた打球は、凄まじい打球音を立てると、その余韻に浸る間もなく、センター方向に向かって瞬く間に高度を上げ、そのまま勢いを増すかのように距離を伸ばす一打に。

これをセンターのドールトン・バーショがやんわりと追ったものの、追いつくはずもなく、バーショが見守るなかでそのままバックスクリーンへと着弾。大谷にとって今季40本目のアーチは、打球速度107.8マイル（約173.5km/h）、推定飛距離417フィート（約127.1メートル）の特大アーチとなった。大谷といえば、二刀流デーとなった8月6日（日本時間8月7日）のセントルイス・カージナルス戦でも、MLB通算1000安打目を飾る形で今季39号弾をセンター左へと放っているが、それに続くセンター方向への豪快な一発に、ファンからは「理想的」「カッコよすぎる」「無駄がない」「全盛期のボンズみたい」「バットを振った瞬間に完結」「ボールを呼び込んで瞬間的に叩く感じ」「これは量産体制」「60発狙えるんじゃね？」といった様々な反響が巻き起こることに。

54本塁打をマークした昨季の129試合目よりも15試合ほど早く、今季は114試合目で40号の大台に乗せた大谷、果たしてここからどこまで数字を伸ばすこととなるのか、日に日にその注目度は上がりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）