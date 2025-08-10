「服どこで買う？」→【coca】がいいかも！ 大人におすすめ♡「高見えアイテム」

ベーシックに寄りすぎないデザインかつ、コスパよくオシャレを楽しめるブランドを探している。そんな大人女性におすすめのブランドとして、今回は【coca（コカ）】にフォーカス！ シックで大人っぽさを感じさせる高見えデザインのベストやスカートが、気負わず着られる良心価格で展開されているんです。ハイセンスなftnインフルエンサーの着こなしとともに、cocaの狙い目アイテムを紹介します。

立体的なフォルムで洗練度を高めるコクーンベスト

【coca】「コクーンベスト」\1,990（税込・セール価格）

裾にギャザーを寄せて立体的なコクーンシルエットに仕上げた、洗練された印象も感じさせるベスト。フラップポケット & ファスナー付きのワークテイストなデザインながら、襟がないことですっきりと上品に着こなしやすいのも魅力です。インナー次第でロングシーズン着回せそう。

大人コーデをエレガントに格上げするフレアスカート

【coca】「ハイウエストフレアスカート」\990（税込・セール価格）

ウエストまわりにギャザーを寄せ、ボリューム感を出したドレッシーなフレアスカート。ハイウエストの位置からふわりと広がる優雅なラインが、一点投入で大人のカジュアルコーデをエレガントに格上げしてくれそうです。素材にはハリがあるため、美しいシルエットをキープしやすいのも高見えポイントに。

ウェーブ柄でエッジを効かせた楽ちんプリーツパンツ

【coca】「シャイニーウェーブプリーツパンツ」\1,990（税込）

@akokakoさんが「とっても軽くて涼しい素材で、安っぽさのない凹凸のあるウェーブ柄」と紹介している、こちらのプリーツパンツ。波打つ模様のプリーツとわずかに光沢感のある素材のおかげで、リラックス感はありつつも高見えに期待できる一本です。裾をセルフカットできるので、自分にとって理想のバランスで穿きやすいのも魅力的。

たっぷりAラインが1枚で絵になるマキシ丈ワンピース

【coca】「エンボス加工マキシ丈ノースリーブワンピース」\1,690（税込・セール価格）

表面にエンボス加工を施した素材によってシワが目立ちにくい、ノースリーブのワンピース。裾にかけてたっぷりと広がるAラインシルエットは、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。分量のあるマキシ丈も相まって、ガバッと着るだけで絵になる大人コーデが完成します。シンプルなデザインを活かし、小物で盛ったり羽織を重ねたりとアレンジを楽しむのも素敵！

