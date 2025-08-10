ちょうどいい大きさの「ショルダーバッグ」→【ワークマン】で見つけた！

毎日のちょっとした買い物や旅行やイベントで使うバッグを選ぶ時、重要なのは「サイズ感」かも。編集部は、気負わず使えて、スマホや財布、ハンドタオルなどの必需品がしっかり収まる“ちょうどいいバッグ”をリサーチ。そこで見つけたのが【ワークマン】から登場しているショルダーバッグ。ワークマンらしい機能性も合わせてレポートします。

気軽に使えるミニショルダー

【ワークマン】「コーデュラ（R）エコショルダー小」\1,780（税込）

擦れや摩擦に強いコーデュラ生地を使用した小ぶりなショルダーバッグ。軽量仕様や撥水加工が施されているなど、日常使いに嬉しい機能性が備わっています。フロントのファスナーポケットと内側ポケット付きなので小物の整理も◎ シンプルなデザインだから、アウトドアや旅行などでの貴重品バッグにもぴったりです。

コンパクトに必要な小物を収納

【ワークマン】「ハニカムメッシュショルダー」\1,900（税込）

立体的なハニカムメッシュ素材が特徴のショルダーバッグ。メイン収納部分の内側には仕切りがあり、荷物の整理整頓がしやすそうなのが高ポイント。さらに内・外側合わせて4つのポケットも備わっているから、小物を多く収納したい人にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。