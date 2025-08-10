Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¡×¡ÄÍðÎ©¤¹¤ë¶È¼Ô¡¢ÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡ÈÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬¡Æ24Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤Î16.6%¤¬Âà¿¦Âå¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¢¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡Ä
¡¡²ñ¼Ò¤ËÂà¿¦¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¼ê´Ö¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÆ±Î½¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¿Í¡×¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¤¬¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎ©²Ö¾¿Í»á¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ø²ñ¼Ò¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Âà¿¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢µã¤¯µã¤¯ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤â²æËý¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¾å»Ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âà¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤µ¤ì¤ëÊý¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¡ØÆ¨¤²ÊÊ¤¬¤Ä¤¯¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ»þ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¼ÒÉ÷¤Î²ñ¼Ò¤ÈÙæ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íº¨¤ßÀá¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶Â§¡¢Âà¿¦¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÅö¤ÊÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢½Í¡¹¤È¼êÂ³¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤À¤¬¡¢Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÅÄ¼Ë¤Î¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢Æ±¤¸¶È¼ï¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¿Í¤Å¤Æ¤ËÅÁ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤«¤é¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£SNS¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¡¸å²ù¤·¤Ê¤¤Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö°ì¸ý¤ËÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÏ«Æ¯ÁÈ¹çÄó·È·¿¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿¡ÊÈóÊÛ¹Ô°Ù¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ò¤¿¤À¼¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤éÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÈÌ±´Ö´ë¶È·¿¡É¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÈÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬É¬Í×¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¡ÖÁê¾ì¤Ï2Ëü±ß¤«¤é3Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï5000±ß¤ÇÁ´Éô°ú¤¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦³Ê°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¶È¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³Ê°Â¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸ÎÁ¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¢¡ÊÛ¸î»Î¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤â
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÏÊÌ¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤¤¡¢Ì¤Ê§¤ÎµëÍ¿¤ä»Ä¶ÈÂå¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀÁµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤Ì±´Ö¤ÎÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²ò·è¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈ÷ÉÊ¤ò²õ¤·¤¿¤Î¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÍê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ú¹õÅÄÃÎÆ»¡Û
