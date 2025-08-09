明治大卒のルーキーが1位！海外での評価が高い、J1の23歳以下若手選手トップ10
24試合を消化した2025年シーズンのJ1。
そうしたなか、『CIES』は、今季のJ1で630分以上プレーしている23歳以下選手のランキングを発表した。100点満点中のレーティングをランク付けしたものだが、すでに移籍している選手もちらほら…。
10位 田中聡
サンフレッチェ広島、22歳MF、レーティング63.9点
9位 山根陸
横浜F・マリノス、21歳DF、64.1
8位 鈴木章斗
湘南ベルマーレ、22歳FW、64.5
7位 田中隼人
柏レイソル、21歳DF、4.7
6位 諏訪間幸成
横浜F・マリノス、22歳DF、66.3
5位 北野颯太
セレッソ大阪→レッドブル・ザルツブルク移籍、20歳MF、67.7
4位 ジャン・クルード
横浜F・マリノス、21歳MF、67.9
3位 高井幸大
川崎フロンターレ→トッテナム移籍、20歳、68.9
2位 中村草太
サンフレッチェ広島、22歳FW、69.5
1位 鈴木淳之介
湘南ベルマーレ→コペンハーゲン移籍、22歳DF、74.1
Jリーグ史上最高額の500万ポンド（9.9億円）でトッテナムに引き抜かれたとされる高井ら有望若手がランク。
そのなかで、2位になった中村は、名門の前橋育英高校、明治大学を経て、広島入りした22歳のルーキーFW。
体格は小柄ながら、今季のJ1で2位タイとなる時速35.4キロを叩き出すなど圧倒的なスピードを持ち、ジーニアスと呼ばれた元日本代表FW柿谷曜一朗の度肝を抜いたほど。
7月の東アジアE-1選手権で日本代表にデビューすると、香港戦では武器であるスピードを見せつけ、初ゴールをもぎ取った。
なお、CIES（国際スポーツ研究センター）は、FIFAなどの共同事業として1995年に創設された機関。