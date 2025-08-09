洗車したのにキレイにならない「窓ガラス」水道水で拭いちゃダメ！ 普通の水”だと余計に曇る!? ガラスの汚れをスッキリ除去する意外な方法とは？

ガラスの汚れをスッキリ除去するカンタンお手入れ方法とは？

クルマを洗車した際に、「ボディはピカピカなのに、なぜか窓ガラスだけスッキリしない」「しっかり拭いたはずなのに、乾くと拭き跡やムラが浮き出てくる」といった経験がある人もいるかもしれません。

実は、クルマの窓ガラスをクリアに保つには、ちょっとしたコツがあるのですが、どうすればいいのでしょうか。

運転していると気になる「ガラスの曇り」原因と対策は？

【画像】「えぇぇ！」これが「洗車機NG」のクルマです！（30枚以上）

まず、ガラスがキレイに感じられない原因の多くは、意外にも、ガラスの「外側」ではなく、「内側」にあります。

例えば、飲食後やハンドクリームを塗った手で触れてしまったときの皮脂汚れや、車内で喫煙する人はタバコのヤニによってガラスの内側に汚れが付着。

また、直接触れることのないフロントガラスでも、車内に舞うホコリや新車のダッシュボードなどから出る微量な化学物質により、時間をかけて汚れの膜が形成されて、曇っているように見えるのです。

これらの汚れを落とそうと、濡れたタオルでゴシゴシ拭いてしまうのはよくある光景です。しかし、これが拭きムラが残る大きな原因になります。

というのも、水道水にはミネラルやカルキといった不純物が含まれているため、水分が蒸発した後に白い跡（ウロコ）として残りやすいのです。

まず、拭き掃除には水道水の代わりに「精製水」を使うのがポイントです。精製水とは、ろ過や蒸留によってミネラルなどの不純物を徹底的に取り除いた純度の高い水のこと。

不純物が含まれていないため、乾いても拭き跡がほとんど残りません。

ドラッグストアのコンタクトレンズ用品コーナーなどで、500mlボトルが100円から200円程度で手に入ります。

そして、拭き上げには一般的なタオルではなく「マイクロファイバークロス」が最適です。

髪の毛よりも細い化学繊維でできているこのクロスは、水分を素早く吸収する高い吸水性と、繊維の隙間で汚れをしっかり絡め取る優れた吸着力を兼ね備えています。

カー用品店はもちろん、今では100円ショップでも手軽に購入できますので、水拭き用と乾拭き用の2枚を用意するのがおすすめです。

さらに透明感のあるガラスを目指すなら、仕上げに「無水エタノール」を使うといいでしょう。

無水エタノールとは水分をほとんど含まない純度の高いアルコールで、皮脂などの油汚れを強力に分解する高い洗浄力を持ち、拭いたそばから蒸発する速乾性も特徴です。そのため、水拭き特有の拭き跡がほとんど残りません。

乾いたマイクロファイバークロスに少量つけてサッと拭き上げるだけで、見違えるような透明感が得られるはずです。

ただし注意が必要で、無水エタノールは洗浄力が高い反面、皮膚への刺激が強く、肌の水分を奪う性質があることを覚えておいてください。

使用する際はゴム手袋を着用するなど、直接皮膚に触れないように十分注意しましょう。