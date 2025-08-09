横浜と敦賀気比の試合が雨で中断、再開へ向けて見せた神業

第107回全国高校野球選手権で阪神園芸のクルーが見せた“神業”が話題だ。8日に行われた大会第4日第3試合の横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）戦。降雨によりグラウンドには水たまりができ、試合も一時中断となったが、急ピッチの整備で試合再開にこぎつけた。阪神甲子園球場の公式SNSがタイムラプス映像で一部始終を公開すると、「これぞプロの仕事」と称賛の声が上がっている。

一面田んぼのようになった水浸しのグラウンドが激変した。4回に雨が激しくなり、午後5時13分に試合が一時中断。球場のグラウンド整備を担当する阪神園芸のクルーがグラウンドに登場すると、スタンドからは大拍手が起きた。水たまりに給水シートを手際よく並べたり、砂を入れたりと急ピッチで整備が進められた。

この一部始終を阪神甲子園球場の公式Xが「#阪神園芸 によるグラウンド整備の様子をタイムラプスにてお届けします」と記して公開。裏方の神業に、ファンからは感謝と称賛の声が相次いだ。「すごすぎるわー」「流石阪神園芸さん、これぞプロの仕事ですね」「甲子園の水捌けの良さと阪神園芸さんの技術に脱帽」「凄い…魔法みたいに水がグングン無くなっていく…早朝から深夜まで毎日ありがとうございます」

午後6時20分すぎに再開した試合は、横浜が5-0で勝利している。



