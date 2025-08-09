精油浴の新習慣♡ザ パブリック オーガニックのシャンプーで潤い髪へ

心と髪に心地よさを届けるオーガニックブランド「ザ パブリック オーガニック」から、精油の魅力を全身で感じられる新シリーズが登場。2025年9月15日から、全国のドラッグストアやバラエティショップで順次発売される「ディープリーエンブレイス スムースモイスト」シリーズは、精油の香りに包まれながら髪と頭皮をやさしくケアできるシャンプー＆トリートメント。日々のバスタイムが、癒しの時間へと変わります♡

精油浴で叶える♡都市型リトリート体験

ディープリーエンブレイス スムースモイスト 精油シャンプー

本体 価格：400mL・2,530円(税込)/詰替え 価格：340mL・1,980円(税込)

自然のなかで深呼吸するような癒しの時間を、日常に。新シリーズ「ディープリーエンブレイス」は、精油100％※1の香りと植物由来の成分が心身に寄り添う“精油浴”という新発想のヘアケア。

森林浴やスパのような感覚を、毎日のシャワータイムで味わえるのが魅力です。

現代のストレスフルな暮らしの中でも、香りに包まれながらゆっくりと呼吸し、心からリラックスできる――そんな新しいヘアケア体験を提案します。

※１ 香りにおいて

植物の恵みで髪と頭皮に潤いチャージ

ディープリーエンブレイス スムースモイスト 精油トリートメント

本体 価格：400mL・2,530円(税込)/詰替え 価格：340mL・1,980円(税込)

シャンプーには、潤いを与えるリンデンエキス※2や、乾燥に強い海浜植物シーラベンダーエキス※3を配合。

さらに、敏感な頭皮にもやさしいカレンデュラエキス※4やカミツレ花エキス※5など、肌に嬉しいハーブ成分がたっぷり。しっとりとなめらかな洗い上がりに導きます。

トリートメントには、マルーラオイル※8やチアシードオイル※9をはじめとした保湿＆コンディショニング成分が豊富。乾燥しがちな毛先まで、潤いとツヤをしっかり届けてくれます。

※2 チリアトメントつぼみエキス（ヘアコンディショニング成分）

※3 リモニウムゲルベリエキス（ヘアコンディショニング成分）

※4 トウキンセンカ花エキス（保湿成分）

※5 保湿成分

※8 スクレロカリアビレア種子油（エモリエント成分）

※9 サルビアヒスパニカ種子油（ヘアコンディショニング成分）

香りに恋する♡こだわりのナチュラル処方

理屈ではなく“本能で心地よい”と感じる香りを目指して開発された本シリーズ。香りはすべて精油100％※1にこだわり、ナチュラルで奥深いアロマを実現しました。

人工香料では表現できない奥行きのある香りが、バスルームに広がるたびに心まで癒されるよう。香りを楽しみながら髪を整えることで、毎日がちょっと豊かに、そしてやさしく変わっていきます。

※１ 香りにおいて

精油のチカラで、明日の自分をもっと好きに

「ザ パブリック オーガニック」の新シリーズは、単なるヘアケアを超えた“精油浴”という贅沢な習慣を提案してくれます。

香りに癒され、髪にうるおいとツヤを与えながら、心までリセットできるような心地よさ。忙しい毎日の中でも、ほんの数分で自分を取り戻せる特別な時間になるはずです。

公式サイトもぜひチェックして、あなただけの癒しアイテムを見つけてくださいね♡