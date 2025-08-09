ÅÔ²ñ¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤ëà°ì±Ø¼êÁ°¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊâ¤¯á¢«´ôÉì¸©Ì±¤¬»î¤·¤¿·ë²Ì...¡¡2.4Ëü¿ÍÀïØË¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
±¿Æ°¤Î¤¿¤á¤ËºÇ´ó¤ê±Ø¤Î1¤ÄÁ°¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊâ¤¯¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÁ¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û´ôÉì¸©Ì±¤ÎÄ©Àï¤Î·ë²Ì
¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êà²á¹óá¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÔ¼Ô¤¬¡¢X¾å¤Ë¤¤¤ë¡£Û©¤¯¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¸«¤Ê¤è¡¡ÅÔ²ñ¤Î¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ØºÇ´ó±Ø¤Î¼êÁ°¤Ç¹ß¤ê¤Æ°ì±ØÊâ¤¯¡Ù¤ËÆ´¤ì¤Æ12.7¥¥íÊâ¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ôÉì¸©Ì±¤ò¡×
2025Ç¯8·î4Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤·¤ò¤Ï¤é¡Ê¡÷hakatano_shiwo¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î5Ç¯Á°¤ÎÅê¹Æ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢19593Êâ¤Ç12.7¥¥í¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹µÏ¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÔ²ñ¤Î¿Í¤â¤¹¤Ê¤ë¡ØºÇ´ó±Ø¤Î¼êÁ°¤Ç¹ß¤ê¤Æ°ì±ØÊâ¤¯¡Ù¤È¤¤¤Õ¤â¤Î¤ò¡¢ÅÄ¼Ë¼Ô¤â¤·¤Æ¤ß¤à¤È¤Æ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿
ÅÓÃæ¤ÇÆ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁøÆñ¤·¤Æ¥ë¡¼¥ÈºÆ¹Í¤·¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤¶¤Ã¤È2»þ´ÖÈ¾¤Ç¤¹¡×¡Ê¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¤Î2020Ç¯¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ë
à°ì±ØÊâ¤¯á¤Î´Ö¤Ë¡¢ÁøÆñ¤Þ¤Ç......¡ª¡©¡¡²º¤ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¹¢¤¬´¥¤¤¤Æ»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¤¬àºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¼êÁ°¤Ç¹ß¤ê¤Æ1±ØÊâ¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸á¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯4·î25Æü¤Î¤³¤È¡£
25Ç¯8·î5Æü¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¿Í¤Ï¤·¤Ì¤Û¤ÉÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¤ÆÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ç¤ÏàÆ´¤ì¤Æá¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÅÔ²ñ¤Î1±Ø¤ÈÅÄ¼Ë¤Î1±Ø¤Ã¤ÆÆ±¤¸1±Ø¤Ë¤âà½Å¤ßá¤Î¼¡¸µ¤¬·å°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÊâ¤ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í............¡×
12.7¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¼¡¤Î±Ø¤«.........¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÊâÆ»¤â¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¹ñÆ»(¢¨¥ÉÅÄ¼Ë¤Î¹ñÆ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¼Â¼Á¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÏ©¸ª¤Ê¤É¤òÊâ¤³¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÂ¨»à¤Ç¤¹)¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤Ê¤·¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éµÊÃãÅ¹¤â²¿¤â¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹¢¤¬´¥¤¤¤Æ»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¶è´Ö¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¥ë¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¾å¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨²Æ¤Ë¤ä¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·§¤È¤«½Ð¤Þ¤¹¤·.........¡×¡Ê¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¡Ë
¤·¤ò¤Ï¤é¤µ¤ó¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç2Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê6ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤ÈNo.3¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÅÔ²ñ¤Ç°ì±ØÊâ¤¤¤¿¤éÉáÃÊ±ØÁ°¤Îµï¼ò²°¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ç¼¡¤Î±ØÃå¤¤¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£±Ø¤Î³µÇ°¤¬°ã¤¦¡×¡×
¡Ö°ì±ØÊâ¤¯¤Ã¤Æº¬À¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¡×
¡Ö1±ØÊâ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥ì¥Ù¥Áw¡×¡×
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤â1±Ø¤Ï´ðËÜ»Ô¤ò¸Ù¤°¤«¤é½ÐÍè¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£